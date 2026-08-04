W skrócie W rejonie cieśniny Ormuz doszło do incydentu z udziałem statku handlowego, w który uderzył nieznany pocisk.

Po ponownym nasileniu działań militarnych w lipcu ruch w cieśninie Ormuz spadł o 77 procent, a Iran zablokował akwen i wymusił pływanie jednostek wzdłuż swoich wybrzeży.

Prezydent USA Donald Trump poinformował o negocjacjach z Iranem - Teheran zaprzeczył tym doniesieniom.

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Jak podała w opublikowanym komunikacie UKMTO załoga jednostki zgłosiła, że statek został "trafiony przez nieznany pocisk". Nie podano szczegółowych informacji na temat ofiar lub uszkodzeniach.

Uderzenie w cieśninie Ormuz. Pocisk trafił w statek handlowy

Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran. Siły zbrojne USA wznowiły w lipcu naloty na ten kraj po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz.

Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Po wznowieniu w lipcu działań zbrojnych z USA irańskie władze zablokowały akwen, domagając się opłat tranzytowych. Teheran wymusza na statkach żeglugę wyłącznie wzdłuż swoich wybrzeży.

Analitycy platformy Kpler poinformowali o spadku ruchu w cieśninie o 77 proc. w ciągu doby, do zaledwie pięciu jednostek.

"Ponieważ publiczne stanowiska USA i Iranu pozostają nie do pogodzenia, operatorzy uważnie monitorują natężenie ruchu, trasy i wszelkie zmiany dyplomatyczne, mogące ukształtować na nowo ryzyko na regionalnych szlakach morskich w najbliższych dniach" - ocenia Kpler.

Konflikt USA z Iranem. Trump zarzucił "dwulicowość"

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump zapewnił, że trwają rozmowy z Irańczykami, mimo że strona irańska nie chce tego przyznać. Zarzucił irańskim władzom, że są "dwulicowe".

Zarzucił też Irańczykom "puste gadanie" na temat tego, że cieśnina Ormuz będzie przez nich zarządzana. W rzeczywistości - kontynuował Trump - jest ona "całkowicie kontrolowana" przez amerykańskie siły zbrojne. Przypomniał o trwającej blokadzie irańskich portów.

W niedzielę Trump zapowiedział, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Irańczykami. Dzień wcześniej ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei oświadczył jednak, że jego kraj nie prowadzi obecnie rozmów z USA, omawia natomiast z Omanem tymczasową trasę dla statków przez cieśninę Ormuz.



