Kolejny atak USA na Pacyfiku. "Nadal będziemy ich ścigać"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

"Departament Wojny przeprowadził śmiertelny atak kinetyczny na kolejny statek służący do przemytu" - przekazał w sieci Pete Hegseth. Szef Pentagonu zaznaczył, że na pokładzie znajdowało się czterech mężczyzn, którzy zginęli. Jednocześnie republikanin dodał, że Waszyngton będzie kontynuował ataki na przemytników nielegalnych substancji.

USA zaatakowały kolejny statek na Pacyfiku, którym przemycano zakazane substancje
USA zaatakowały kolejny statek na Pacyfiku, którym przemycano zakazane substancjeSecretary of War Pete Hegseth ; Bloomberg / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejny śmiertelny atak na statek przemytników narkotyków na Pacyfiku, w wyniku czego zginęły cztery osoby obsługujące jednostkę.
  • Departament Wojny w USA zapowiada konsekwentne działania mające na celu eliminację organizacji zajmujących się przemytem narkotyków uznanych za terrorystyczne.
  • Szef Pentagonu ogłosił, że ataki będą kontynuowane, a przemytnicy nie mogą liczyć na bezkarność.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef Pentagonu Pete Hegseth przekazał informacje o kolejnym ataku Stanów Zjednoczonych na statek na Pacyfiku w zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie.

USA. Atak na statek przemytników. Zginęło czterech mężczyzn

"Zgodnie z poleceniem prezydenta Trumpa, Departament Wojny przeprowadził śmiertelny atak kinetyczny na kolejny statek służący do przemytu narkotyków, obsługiwany przez organizację uznaną za terrorystyczną na wschodnim Pacyfiku" - powiadomił Hegseth.

Szef Departamentu Wojny zaznaczył, że statek ten, "podobnie jak wszystkie inne, był znany naszym służbom wywiadowczym jako zaangażowany w nielegalny przemyt narkotyków, przemieszczał się znaną trasą przemytu" i przewoził nielegalne substancje.

Pete Hegseth dodał, że na pokładzie statku znajdowało się czterech mężczyzn. Zginęli oni podczas ataku przeprowadzonego na wodach międzynarodowych. "Żaden z żołnierzy amerykańskich nie ucierpiał podczas tego ataku" - podkreślił.

Zobacz również:

Pete Hegseth poinformował o kolejnych atakach na Pacyfiku. "Na polecenie Trumpa"
Świat

Kilkanaście ofiar po atakach USA. "Teraz bronimy własnej ojczyzny"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Hegseth ocenił, że nie jest to już bezpieczne terytorium dla przemytników, którzy przewożą nielegalne substancje do USA. "Departament Wojny będzie nadal ich ścigał i eliminował, niezależnie od tego, gdzie działają" - zapewnił republikanin.

    Waszyngton walczy z przemytnikami. "Ataki będą kontynuowane"

    Poprzedni atak Stany Zjednoczone przeprowadziły zaledwie kilka dni temu. Wówczas uderzono w cztery statki, które były znane amerykańskiemu wywiadowi.

    Uderzenie na statek miało miejsce także tydzień temu. Podobnie jak w czwartkowym wpisie Pete Hegseth zamieścił także kilkusekundowe nagranie, na którym uchwycono moment uderzenia w statek.

    "Te ataki będą kontynuowane dzień po dniu. To nie są po prostu handlarze narkotyków - to narko-terroryści, którzy niosą śmierć i zniszczenie naszym miastom. Te organizacje to Al-Kaida naszej półkuli i nie uciekną przed sprawiedliwością" - napisał szef Pentagonu.

    Zobacz również:

    Lotniskowiec USS Gerald R. Ford
    Świat

    USA wysyłają największy lotniskowiec. Wcześniej Trump zapowiedział działania na lądzie

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    Co z asystencją osobistą? Wiceminister ujawnia szczegóły ustawyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze