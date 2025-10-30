W skrócie Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejny śmiertelny atak na statek przemytników narkotyków na Pacyfiku, w wyniku czego zginęły cztery osoby obsługujące jednostkę.

Departament Wojny w USA zapowiada konsekwentne działania mające na celu eliminację organizacji zajmujących się przemytem narkotyków uznanych za terrorystyczne.

Szef Pentagonu ogłosił, że ataki będą kontynuowane, a przemytnicy nie mogą liczyć na bezkarność.

Szef Pentagonu Pete Hegseth przekazał informacje o kolejnym ataku Stanów Zjednoczonych na statek na Pacyfiku w zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie.

USA. Atak na statek przemytników. Zginęło czterech mężczyzn

"Zgodnie z poleceniem prezydenta Trumpa, Departament Wojny przeprowadził śmiertelny atak kinetyczny na kolejny statek służący do przemytu narkotyków, obsługiwany przez organizację uznaną za terrorystyczną na wschodnim Pacyfiku" - powiadomił Hegseth.

Szef Departamentu Wojny zaznaczył, że statek ten, "podobnie jak wszystkie inne, był znany naszym służbom wywiadowczym jako zaangażowany w nielegalny przemyt narkotyków, przemieszczał się znaną trasą przemytu" i przewoził nielegalne substancje.

Pete Hegseth dodał, że na pokładzie statku znajdowało się czterech mężczyzn. Zginęli oni podczas ataku przeprowadzonego na wodach międzynarodowych. "Żaden z żołnierzy amerykańskich nie ucierpiał podczas tego ataku" - podkreślił.

Hegseth ocenił, że nie jest to już bezpieczne terytorium dla przemytników, którzy przewożą nielegalne substancje do USA. "Departament Wojny będzie nadal ich ścigał i eliminował, niezależnie od tego, gdzie działają" - zapewnił republikanin.

Waszyngton walczy z przemytnikami. "Ataki będą kontynuowane"

Poprzedni atak Stany Zjednoczone przeprowadziły zaledwie kilka dni temu. Wówczas uderzono w cztery statki, które były znane amerykańskiemu wywiadowi.

Uderzenie na statek miało miejsce także tydzień temu. Podobnie jak w czwartkowym wpisie Pete Hegseth zamieścił także kilkusekundowe nagranie, na którym uchwycono moment uderzenia w statek.

"Te ataki będą kontynuowane dzień po dniu. To nie są po prostu handlarze narkotyków - to narko-terroryści, którzy niosą śmierć i zniszczenie naszym miastom. Te organizacje to Al-Kaida naszej półkuli i nie uciekną przed sprawiedliwością" - napisał szef Pentagonu.

