Huti zaatakowali statki USA. Jedna jednostka uszkodzona

Centralne dowództwo armii USA (CENTCOM) podało, że okręt amerykańskiej marynarki wojennej, działający w pobliżu "Star Nasia", zestrzelił jeden z pocisków Huti. Stwierdzono, że statek jest zdatny do żeglugi i płynie dalej w stronę miejsca przeznaczenia.

Kolejne uszkodzenie statku. Wcześniejszym celem brytyjski handlowiec

Do podobnej sytuacji doszło u wybrzeży Jemenu we wtorek nad ranem. Statek handlowy należący do brytyjskiego armatora został zaatakowany 57 mil morskich na zachód od portowego miasta Hodejda. O incydencie poinformowała brytyjska agencja Maritime Trade Operations (UKMTO). Statek nie został zniszczony, jednak jak podano w komunikacie, doznał niewielkich uszkodzeń.