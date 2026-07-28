W skrócie Konsulat USA w Toronto został ponownie ostrzelany przez nieznanych sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.

Policja w Toronto prowadzi dochodzenie, poszukuje białej Hondy Accord bez tablic rejestracyjnych i informuje o uszkodzeniu fasady budynku.

Według władz, do podobnego ataku doszło w marcu, a w niedzielę w Toronto zaatakowano także dwie piekarnie należące do żydowskich właścicieli.

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Mieszczący się w śródmieściu przy University Avenue konsulat został ostrzelany w poniedziałek tuż przed 5 rano czasu lokalnego - poinformowała lokalna policja. Mundurowi szukają białej Hondy Accord bez tablic rejestracyjnych, która odjechała z dużą prędkością sprzed konsulatu.

Jak podawały media w poniedziałek wieczorem, w pobliżu konsulatu znaleziono pojedynczą łuskę, zaś fasada budynku została uszkodzona. Publiczny nadawca CBC informował, powołując się na ambasadę USA w Ottawie, że nikt nie został poszkodowany.

Kanada. Konsulat Stanów Zjednoczonych celem strzałów

Szef policji w Toronto Myron Demkiw napisał w poniedziałek na platformie X, że trwa dochodzenie w sprawie "serii wydarzeń z użyciem broni palnej, do której doszło w ciągu weekendu, w tym strzałów (w kierunku - red.) konsulatu USA". Zapewnił, że funkcjonariusze zrobią wszystko, by odnaleźć sprawców.

Jego zastępca Frank Barredo mówił w poniedziałek, że policja ścigała samochód, jaki odjechał spod konsulatu na autostradzie Don Valley Parkway we wschodniej części Toronto, ale ze względu na dużą prędkość - 140 km na godzinę - w obawie o bezpieczeństwo zaprzestano pościgu. Żaden z helikopterów policyjnych nie był wówczas dostępny.

Toronto. Kolejny atak na konsulat USA

10 marca 2026 roku pod amerykańskim konsulatem w Toronto doszło do podobnego wydarzenia. Zatrzymano potem trzy osoby, a w połowie czerwca zarzuty postawiono 18-latkowi.

Demkiw informował w połowie czerwca, że młodzi ludzie są wynajmowani przez szyfrowane komunikatory do dokonywania ataków na różne cele. "Aby otrzymać zapłatę muszą filmować ataki. Kto za to płaci? Próbujemy to ustalić" - informowała policja.

W minioną niedzielę w Toronto doszło do ataków na dwie lokalizacje piekarni, która ma żydowskich właścicieli. Jeden z tych lokali został ostrzelany, w drugim zniszczono szybę.





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