Kolejny atak na konsulat USA w Kanadzie. Policja przerwała pościg
Konsulat USA w Toronto został ostrzelany w poniedziałek nad ranem czasu lokalnego. Sprawcy oddali strzały w kierunku budynku, po czym uciekli autem. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak uszkodzona została fasada placówki. Kanadyjska policja prowadzi dochodzenie i poszukuje sprawców. To już drugi taki przypadek w tym roku.
W skrócie
- Konsulat USA w Toronto został ponownie ostrzelany przez nieznanych sprawców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.
- Policja w Toronto prowadzi dochodzenie, poszukuje białej Hondy Accord bez tablic rejestracyjnych i informuje o uszkodzeniu fasady budynku.
- Według władz, do podobnego ataku doszło w marcu, a w niedzielę w Toronto zaatakowano także dwie piekarnie należące do żydowskich właścicieli.
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Mieszczący się w śródmieściu przy University Avenue konsulat został ostrzelany w poniedziałek tuż przed 5 rano czasu lokalnego - poinformowała lokalna policja. Mundurowi szukają białej Hondy Accord bez tablic rejestracyjnych, która odjechała z dużą prędkością sprzed konsulatu.
Jak podawały media w poniedziałek wieczorem, w pobliżu konsulatu znaleziono pojedynczą łuskę, zaś fasada budynku została uszkodzona. Publiczny nadawca CBC informował, powołując się na ambasadę USA w Ottawie, że nikt nie został poszkodowany.
Kanada. Konsulat Stanów Zjednoczonych celem strzałów
Szef policji w Toronto Myron Demkiw napisał w poniedziałek na platformie X, że trwa dochodzenie w sprawie "serii wydarzeń z użyciem broni palnej, do której doszło w ciągu weekendu, w tym strzałów (w kierunku - red.) konsulatu USA". Zapewnił, że funkcjonariusze zrobią wszystko, by odnaleźć sprawców.
Jego zastępca Frank Barredo mówił w poniedziałek, że policja ścigała samochód, jaki odjechał spod konsulatu na autostradzie Don Valley Parkway we wschodniej części Toronto, ale ze względu na dużą prędkość - 140 km na godzinę - w obawie o bezpieczeństwo zaprzestano pościgu. Żaden z helikopterów policyjnych nie był wówczas dostępny.
Toronto. Kolejny atak na konsulat USA
10 marca 2026 roku pod amerykańskim konsulatem w Toronto doszło do podobnego wydarzenia. Zatrzymano potem trzy osoby, a w połowie czerwca zarzuty postawiono 18-latkowi.
Demkiw informował w połowie czerwca, że młodzi ludzie są wynajmowani przez szyfrowane komunikatory do dokonywania ataków na różne cele. "Aby otrzymać zapłatę muszą filmować ataki. Kto za to płaci? Próbujemy to ustalić" - informowała policja.
W minioną niedzielę w Toronto doszło do ataków na dwie lokalizacje piekarni, która ma żydowskich właścicieli. Jeden z tych lokali został ostrzelany, w drugim zniszczono szybę.