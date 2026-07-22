Kolejne zmiany na szczycie ukraińskiej armii. Powołano kluczowego dowódcę
Generał major Ihor Skybiuk zostanie nowym szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy - poinformował Wołodymyr Zełenski. Dowódca zastąpi w tej roli Andrija Hnatowa. Decyzja miała zostać podjęta wspólnie z nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajłem Drapatym. Do zmian w ukraińskiej armii odniósł się Kreml.
W skrócie
- Ihor Skybiuk został wyznaczony na nowego szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, zastępując Andrija Hnatowa.
- Wołodymyr Zełenski poinformował, że wraz z nowym dowódcą omówiono rozwój sił cybernetycznych, szkolenie wojskowych oraz inicjatywy wzmacniające obronę powietrzną.
- Rosyjski rzecznik Dmitrij Pieskow skomentował zmiany kierownictwa armii ukraińskiej jako oznakę niestabilności władz Ukrainy.
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"Dziś zostaną sformalizowane decyzje dotyczące zmian w kierownictwie Sił Zbrojnych Ukrainy - odpowiednie dekrety są w przygotowaniu" - poinformował w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski, powiadamiając o powołaniu nowego szefa Sztabu Generalnego.
Jak wskazał, Ihor Skybiuk jest "bardzo doświadczonym oficerem, który bronił Ukrainy ramię w ramię z nowym naczelnym dowódcą". "Wspólnie ustaliliśmy również, w jaki sposób Ołeksandr Syrski i Andrij Hnatow będą kontynuować służbę w obronie naszego kraju" - zakomunikował.
Zmiany na czele ukraińskiej armii. Nowy szef Sztabu Generalnego
"Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i Andrijowi Hnatowowi! Życzę Mychajle Drapatemu i Ihorowi Skybiukowi powodzenia w bitwie, zwycięstw dla Ukrainy i sukcesów w uderzaniu w rosyjskich okupantów" - czytamy w poście Wołodymyra Zełenskiego.
Prezydent poinformował też, że wraz z nowymi dowódcami przeprowadzone zostały rozmowy o rozwoju ukraińskich sił cybernetycznych, szkoleniu wojskowych czy wzmocnieniu możliwości jednostek.
"Określiliśmy kroki, decyzje i nominacje, które powinny przyspieszyć realizację kluczowych inicjatyw na rzecz wzmocnienia naszej obrony powietrznej - naszego programu antybalistycznego FREJA, naszej pracy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie licencji na produkcję Patriotów, a także naszej współpracy z europejskimi partnerami w ramach uzgodnionych wspólnych programów" - przekazał Zełenski.
Przetasowanie na szczycie wojska w Ukrainie. Kreml komentuje
Nominacja Skybiuka jest kolejną zmianą w Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy, którą we wtorek Zełenski określił mianem "odświeżenia" konfiguracji. W jej ramach nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został Mychajło Drapaty.
Zastąpił w tej roli Ołeksandra Syrskiego, którego ustąpienia domagali się protestujący od kilku dni na ulicach ukraińskich miast demonstranci. Wszystko za sprawą decyzji o odwołaniu ministra obrony Mychajły Fedorowa, przyczyną którego miał być rzekomo spór z dotychczasowym naczelnym dowódcą.
Ihor Skybiuk w ostatnim czasie pełnił funkcję zastępcy szefa Sztabu Generalnego. Wcześniej dowodził Wojskami Desantowo-Szturmowymi i Samodzielną Brygadą Desantowo-Szturmową.
Doniesienia o zmianach na szczycie ukraińskiej armii dotarły na Kreml. Podczas briefingu prasowego komentował je rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Jak wskazywał, świadczy to o niestabilności władz Ukrainy.
- Wszystkie te zakłócenia (...) Reżim w Kijowie trzęsie się od środka - to zrozumiałe, widać to gołym okiem - przekonywał.