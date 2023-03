Kolejne wykolejenie pociągu w USA. Do rzeki wyciekł olej napędowy

Oprac.: Joanna Mazur Świat

W USA doszło do wykolejenia pociągu - to kolejny przypadek katastrofy kolejowej w ostatnim czasie. Maszyna wykoleiła się po tym, jak uderzyła w osuwisko. Pojawiły się informacje, że z pociągu wycieka olej napędowy, a stan wody jest monitorowany. Lokomotywa zapaliła się, a trzech członków załogi zostało przewiezionych do szpitala - ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zdjęcie W Sandstone w USA wykoleił się pociąg, z którego wycieka olej napędowy / CELAL GUNES / ANADOLU AGENCY / AFP