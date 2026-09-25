Kolejne uderzenie upału w Europie. Może dotrzeć do sąsiada Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nadeszła kalendarzowa jesień, ale wciąż może być upalnie w naszej części Europy. Obecnie najgoręcej jest na Półwyspie Iberyjskim i we Francji, jednak nie można wykluczyć, że w weekend upał może się pojawić również w Niemczech. Synoptycy wskazali jeden kraj związkowy.

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Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni w Niemczech. W weekend w części kraju być może zanotuje się upał
W weekend upał może dotrzeć do części niemieckiej Badenii-Wirtembergii. Może się utrzymać prze kilka dniKARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Ostatni weekend września w Polsce będzie dość ciepły, ale u naszych zachodnich sąsiadów może być nawet upalny. Najnowsze prognozy wskazują, że miejscami w Niemczech w sobotę może być około 30 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach nawet nieco więcej.

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Upał w Europie trzyma się mocno. Gorąco w trzech krajach

Nastała kalendarzowa jesień, ale nie oznacza to, że w Europie nie ma już szans na upał. W piątek wciąż jest gorąco na południowym wschodzie: w Portugalii, Hiszpanii i Francji wciąż w wielu miejscach notuje się ponad 30 stopni.

Najgorętsze obecnie są Portugalia i Hiszpania, gdzie miejscami notuje się temperatury sięgające nawet 34-36 stopni Celsjusza. W Portugalii najcieplejszy jest zachód kraju, zaś w sąsiedniej Hiszpanii upał od 30 do 34 st. C występuje w przeważającej części kraju.

Mapa temperatur maksymalnych na Półwyspie Iberyjskim przedstawiająca dominację wysokich wartości, sięgających w wielu regionach 33-39°C, z wyraźnym kontrastem chłodniejszych wybrzeży i cieplejszego wnętrza lądu.
Upał w piątek opanował zdecydowaną większość Półwyspu IberyjskiegoWXChartsmateriał zewnętrzny

Upalnie w piątek jest również w położonej dalej na zachód Francji, gdzie w piątek miejscami na południu i w centrum prognozuje się do 30-31 stopni. Z czasem strefa gorąca się przesunie i skieruje dalej na zachód, w stronę Niemiec.

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Gorący weekend w Niemczech. Lokalnie możliwe ponad 30 stopni

Najbliższe dni u naszych zachodnich sąsiadów mogą być bardzo ciepłe, zwłaszcza na południowym zachodzie. W rejonie Badenii-Wirtembergii niemieccy synoptycy ze służby meteorologicznej DWD prognozują nawet do 29-30 stopni Celsjusza.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy to upał w tej części Niemiec może się utrzymać nie tylko w piątek, ale też przez cały weekend. Możliwe, że lokalnie w niedzielę do wtorku włącznie będzie tam miejscami do 31-32 stopni.

Mapa Europy z wyraźną anomalią temperatury, gdzie Hiszpania, Francja i południowe Niemcy są oznaczone intensywną czerwienią, wskazując na znacznie wyższe temperatury od normy, podczas gdy południowo-wschodnia część Europy i Bałkany są oznaczone odcieni...
Upał w Europie zachodniej utrzyma się przez weekend. Może dotrzeć do NiemiecWXChartsmateriał zewnętrzny

Upał - jeśli faktycznie wystąpi - pozostanie poza naszymi zachodnimi granicami i do Polski nie dotrze. W naszym kraju w weekend na zachodzie będzie najcieplej, jednak nie więcej niż 21-22 stopnie Celsjusza - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Źródło: DWD, Tagesschau, Meteo France, AEMET, IPMA, IMGW

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