Oprócz bezpośredniego uderzenia w handel surowcami energetycznymi, Komisja Europejska pragnie również ustanowić unijny zakaz importu metali, chemikaliów i innych surowców krytycznych, które nie zostały jeszcze objęte sankcjami.

"Rosja przystąpi do rozmów ze szczerymi intencjami tylko wtedy, gdy zostanie do tego zmuszona" - pisała w mediach społecznościowych szefowa KE Ursula von der Leyen. "W związku z tym prezentujemy nasz 20. pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący sektor energetyczny, usług finansowych i handlu" - dodała.

Komisja Europejska tłumaczy propozycję kolejnych ograniczeń na Rosję wzmożonymi atakami wojsk Władimira Putina na ukraińską infrastrukturę energetyczną i cywilną.

"To nie jest zachowanie państwa dążącego do pokoju. To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie przeciwko niewinnej ludności cywilnej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE.

Nowy pakiet sankcji na Rosję. Co przewiduje propozycja KE?

Pierwszy unijny pakiet jest związany z powstrzymaniem rosyjskich statków należących do tzw. floty cieni. Komisja proponuje powiększyć unijną listę niezarejestrowanych tankowców o kolejne 43 statki oraz utrudnić Rosji dostęp do ich pozyskiwania.

Druga część pakietu uderza w rosyjską bankowość i nielegalne finansowanie rosyjskich działalności gospodarczych oraz handel kryptowalutami.

Trzeci blok środków wymierzony jest w rosyjski eksport towarów i usług. Szczególne znaczenie ma tutaj eksport technologii wykorzystywanych np. do wytwarzania materiałów wybuchowych czy różnych rodzajów broni.

Ponadto, Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe zakazy importu metali, chemikaliów i minerałów krytycznych, które nie są jeszcze objęte sankcjami, o wartości ponad 570 milionów euro.

