Kolejne sankcje na Rosję? Komisja Europejska z nową propozycją

Maria Kosiarz

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała w piątek 20. pakiet sankcji na Rosję uderzający przede wszystkim sektor energetyczny oraz handel. Ograniczenia zakładają między innymi całkowity zakaz transportu morskiego rosyjskiej ropy naftowej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Oprócz bezpośredniego uderzenia w handel surowcami energetycznymi, Komisja Europejska pragnie również ustanowić unijny zakaz importu metali, chemikaliów i innych surowców krytycznych, które nie zostały jeszcze objęte sankcjami.

"Rosja przystąpi do rozmów ze szczerymi intencjami tylko wtedy, gdy zostanie do tego zmuszona" - pisała w mediach społecznościowych szefowa KE Ursula von der Leyen. "W związku z tym prezentujemy nasz 20. pakiet sankcji wobec Rosji, obejmujący sektor energetyczny, usług finansowych i handlu" - dodała.

Komisja Europejska tłumaczy propozycję kolejnych ograniczeń na Rosję wzmożonymi atakami wojsk Władimira Putina na ukraińską infrastrukturę energetyczną i cywilną.

"To nie jest zachowanie państwa dążącego do pokoju. To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie przeciwko niewinnej ludności cywilnej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE.

    Nowy pakiet sankcji na Rosję. Co przewiduje propozycja KE?

    Pierwszy unijny pakiet jest związany z powstrzymaniem rosyjskich statków należących do tzw. floty cieni. Komisja proponuje powiększyć unijną listę niezarejestrowanych tankowców o kolejne 43 statki oraz utrudnić Rosji dostęp do ich pozyskiwania.

    Druga część pakietu uderza w rosyjską bankowość i nielegalne finansowanie rosyjskich działalności gospodarczych oraz handel kryptowalutami.

    Trzeci blok środków wymierzony jest w rosyjski eksport towarów i usług. Szczególne znaczenie ma tutaj eksport technologii wykorzystywanych np. do wytwarzania materiałów wybuchowych czy różnych rodzajów broni.

    Ponadto, Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe zakazy importu metali, chemikaliów i minerałów krytycznych, które nie są jeszcze objęte sankcjami, o wartości ponad 570 milionów euro.

    Wkrótce więcej informacji...

