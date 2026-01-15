W skrócie Francja jest kolejnym państwem, które wyśle wojsko na Grenlandię w ramach ćwiczeń organizowanych przez Danię.

W manewrach "Operation Arctic Endurance" udział wezmą także Szwecja, Norwegia i Niemcy.

Duński minister spraw zagranicznych przekazał, że USA nie udało się przekonać do rezygnacji z zajęcia wyspy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Udział Francji w grenlandzkich ćwiczeniach zapowiedział Emmanuel Macron. "Na prośbę Danii zdecydowałem, że Francja weźmie udział we wspólnych ćwiczeniach organizowanych przez Danię na Grenlandii, operacji Endurance Arctique" - przekazał prezydent Francji.

W czwartek francuski dyplomata i przedstawiciel ds. regionów polarnych Olivier Poivre d'Arvor potwierdził w rozmowie z serwisem franceinfo, że na Grenlandię dotarło już pierwszych 15 francuskich żołnierzy. W bazie w Nuuk wylądowali "specjaliści od walk wysokogórskich" i oddziały górskie - przekazał d'Arvor.

Wcześniej udział we wspólnych ćwiczeniach na Grenlandii potwierdzili przedstawiciele Szwecji, Niemiec i Norwegii. Duńskie Ministerstwo Obrony wyraziło nadzieję, że do manewrów dołączą kolejne państwa NATO.

W ćwiczeniach nie weźmie udziału polskie wojsko. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z koordynatorami służb premier Donald Tusk poinformował, że nie ma takich planów. - Nie planujemy wysyłać polskich żołnierzy do Grenlandii - powiedział premier.

"Operation Arctic Endurance". Francja wysyła wojska na Grenlandię

W środę duńska telewizja publiczna DR poinformowała, że Kopenhaga podjęła decyzję o zwiększeniu obecności wojskowej na Grenlandii w związku z groźbami przejęcia terytorium wysuwanymi przez USA. Na wyspę przerzucono wysunięte dowództwo, które przygotowuje grunt pod przyjęcie większych sił.

Szczegóły ćwiczeń "Operation Arctic Endurance" nie są znane. Głównodowodzący duńskich wojsk, gen. Michael Wiggers Hyldgaard podkreślił jednak, że żołnierze będą ćwiczyć "rozmieszczenie potencjału na Grenlandii i działanie w trudnych klimatycznie warunkach".

"Duńskie Siły Zbrojne stale szkolą się w zakresie rozmieszczania zdolności w Arktyce i są obecne w ramach realizacji ogólnych zadań oraz w ramach przygotowań do nadchodzących działań" - przekazało w oświadczeniu dowództwo.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen nie ujawnił, jakie państwa wezmą udział w ćwiczeniach, jednak wyraził nadzieję, że dołączą do nich kolejne armie. Pytany o to, jakie procedury przewiduje Dania na wypadek ataku wojsk amerykańskich, Poulsen zapewnił, że żołnierze odpowiedzą ogniem.

- Obowiązuje ten sam rozkaz: żołnierze będą walczyć - powiedział minister obrony Danii.

Fiasko rozmów USA-Dania. "Prezydent pragnie podbić Grenlandię"

W środę w Białym Domu z przedstawicielami USA spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen i Grenlandii Vivian Motzfeldt. Rasmussen po zakończeniu rozmów przekazał, że był one "szczere i konstruktywne", jednak nie udało się zniechęcić USA do przejęcia wyspy.

- Nie udało nam się zmienić stanowiska Amerykanów. Wyraźnie widać, że prezydent pragnie podbić Grenlandię. Wyraźnie daliśmy do zrozumienia, że nie leży to w interesie królestwa - powiedział Rasmussen.

Przed spotkaniem Donald Trump opublikował na platformie Truth Social serię wpisów, w których ponownie zapowiedział przejęcie wyspy.

"Jeśli tego nie zrobimy, zrobią to Chiny albo Rosja, a to się nie wydarzy! (...). NATO będzie o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne" - napisał prezydent USA w Truth Social.

"NATO: Powiedźcie Danii, żeby się stamtąd wynosiła, natychmiast! Dwa zaprzęgi nie dadzą rady, USA dadzą!" - przekazał Donald Trump.

Imperium Kontratakuje, czyli nowe ugrupowanie Sławomira Mentzena Polsat News