W skrócie Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał do Wesa Streetinga list po jego rezygnacji ze stanowiska ministra zdrowia, komunikując potrzebę realizacji obietnic składanych narodowi oraz zakończenia politycznego chaosu.

Wes Streeting uzasadnił swoje odejście z rządu utratą zaufania do przywództwa Keira Starmera, krytykując brak wizji premiera i wyrażając poparcie dla szerokiej debaty na temat przyszłości partii.

Kolejne rezygnacje w gabinecie Starmera, w tym ustąpienia Miatty Fahnbullah, Jess Phillips i Alex Davies-Jones, nastąpiły po porażkach Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Szkocji i Walii.

Brytyjski premier Keir Starmer mianował w czwartek Jamesa Murraya ministrem zdrowia, po wcześniejszej rezygnacji Wesa Streetinga z tego stanowiska.

W liście do ustępującego szefa resortu zdrowia Keir Starmer przyznał, że "naprawdę mu przykro", że nie będzie on więcej zasiadał przy stole gabinetowym.

"Bardzo mi przykro, że zrezygnowałeś ze stanowiska w rządzie. Współpracowaliśmy przez wiele lat i chciałbym ci podziękować za twój ogromny wkład w powrót naszej partii do rządu oraz za wszystko, co osiągnąłeś jako minister zdrowia" - napisał premier, wskazując na poprawę sytuacji w publicznej służbie zdrowia, co przejawia się m.in. skróceniem czasu oczekiwania na wizytę.

Wcześniej Streeting argumentował swoją decyzję w piśmie wysłanym do premiera. Stwierdził w nim, że "stracił zaufanie do przywództwa premiera Keira Starmera". Podkreślił przy tym, że nie ma wątpliwości, iż "niepopularność tego rządu była głównym i wspólnym czynnikiem porażek w Anglii, Szkocji i Walii". Zarzucił też premierowi, że brak mu wizji i zrzuca winę na innych.

Ustępujący minister zdrowia podkreślił, że "kraj musi znów uwierzyć, że może być lepiej i że polityka jest częścią rozwiązania, a nie źródłem problemu". "To są wielkie wyzwania, które wymagają odważnej wizji i większych rozwiązań niż te, które oferujemy" - podkreślił.

"Teraz jest już jasne, że nie poprowadzi pan Partii Pracy do kolejnych wyborów powszechnych i że posłowie Partii Pracy oraz związki zawodowe chcą, aby debata o tym, co będzie dalej, była wojną idei, a nie osobowości czy drobnych frakcji. Musi to być szeroka debata, a kandydaci powinni być jak najlepsi. Popieram to podejście i mam nadzieję, że je ułatwisz" - napisał.

Na koniec listu Streeting zaznaczył, że pełnienie funkcji ministra zdrowia w brytyjskim rządzie było dla niego "największą radością". Ponadto podkreślił, że pozostaje "szczerze wdzięczny" członkom gabinetu Starmera za "możliwość służby".

Streeting to kolejny polityk, który opuszcza rząd Starmera. We wtorek przed południem odeszła Miatta Fahnbullah, podsekretarz stanu w ministerstwie budownictwa, społeczności i samorządu lokalnego. Kilka godzin później w jej ślady poszły Jess Phillips i Alex Davies-Jones, które były podsekretarzami stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych.

Pozycja Starmera wewnątrz własnej partii już wcześniej była słaba, ale po dotkliwych porażkach laburzystów w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentów Szkocji i Walii, przeprowadzonych 7 maja, coraz większa liczba posłów Partii Pracy domaga się ustąpienia premiera.

Starmer powtarza, że nie zamierza rezygnować, wyjaśniając, że kolejna w ostatnich latach zmiana premiera tylko pogłębiałaby chaos polityczny. To samo zasugerował w liście do Streetinga.

"Musimy zrealizować wszystkie obietnice, które złożyliśmy krajowi, w tym obietnicę zamknięcia rozdziału chaosu, który został zdecydowanie odrzucony przez Brytyjczyków podczas ostatnich wyborów parlamentarnych" - podsumował brytyjski premier.

