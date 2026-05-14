Kolejne odejście z brytyjskiego rządu. Jest reakcja premiera
Brytyjski premier Keir Starmer napisał list do Wesa Streetinga, który w czwartek postanowił zrezygnować z funkcji ministra zdrowia. Stwierdził w nim, że trzeba spełnić obietnice złożone narodowi, w tym obietnicę zakończenia politycznego chaosu. W ostatnim czasie jego gabinet opuściło jeszcze kilku innych ministrów. Starmer nie zamierza jednak ustępować ze swojego stanowiska.
W skrócie
- Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał do Wesa Streetinga list po jego rezygnacji ze stanowiska ministra zdrowia, komunikując potrzebę realizacji obietnic składanych narodowi oraz zakończenia politycznego chaosu.
- Wes Streeting uzasadnił swoje odejście z rządu utratą zaufania do przywództwa Keira Starmera, krytykując brak wizji premiera i wyrażając poparcie dla szerokiej debaty na temat przyszłości partii.
- Kolejne rezygnacje w gabinecie Starmera, w tym ustąpienia Miatty Fahnbullah, Jess Phillips i Alex Davies-Jones, nastąpiły po porażkach Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Szkocji i Walii.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Brytyjski premier Keir Starmer mianował w czwartek Jamesa Murraya ministrem zdrowia, po wcześniejszej rezygnacji Wesa Streetinga z tego stanowiska.
W liście do ustępującego szefa resortu zdrowia Keir Starmer przyznał, że "naprawdę mu przykro", że nie będzie on więcej zasiadał przy stole gabinetowym.
"Bardzo mi przykro, że zrezygnowałeś ze stanowiska w rządzie. Współpracowaliśmy przez wiele lat i chciałbym ci podziękować za twój ogromny wkład w powrót naszej partii do rządu oraz za wszystko, co osiągnąłeś jako minister zdrowia" - napisał premier, wskazując na poprawę sytuacji w publicznej służbie zdrowia, co przejawia się m.in. skróceniem czasu oczekiwania na wizytę.
Kolejny minister odszedł z rządu Starmera. "Nie poprowadzi pan partii do kolejnych wyborów"
Wcześniej Streeting argumentował swoją decyzję w piśmie wysłanym do premiera. Stwierdził w nim, że "stracił zaufanie do przywództwa premiera Keira Starmera". Podkreślił przy tym, że nie ma wątpliwości, iż "niepopularność tego rządu była głównym i wspólnym czynnikiem porażek w Anglii, Szkocji i Walii". Zarzucił też premierowi, że brak mu wizji i zrzuca winę na innych.
Ustępujący minister zdrowia podkreślił, że "kraj musi znów uwierzyć, że może być lepiej i że polityka jest częścią rozwiązania, a nie źródłem problemu". "To są wielkie wyzwania, które wymagają odważnej wizji i większych rozwiązań niż te, które oferujemy" - podkreślił.
"Teraz jest już jasne, że nie poprowadzi pan Partii Pracy do kolejnych wyborów powszechnych i że posłowie Partii Pracy oraz związki zawodowe chcą, aby debata o tym, co będzie dalej, była wojną idei, a nie osobowości czy drobnych frakcji. Musi to być szeroka debata, a kandydaci powinni być jak najlepsi. Popieram to podejście i mam nadzieję, że je ułatwisz" - napisał.
Na koniec listu Streeting zaznaczył, że pełnienie funkcji ministra zdrowia w brytyjskim rządzie było dla niego "największą radością". Ponadto podkreślił, że pozostaje "szczerze wdzięczny" członkom gabinetu Starmera za "możliwość służby".
Polityczne trzęsienie ziemi na Wyspach. Ministrowie odchodzą z rządu
Streeting to kolejny polityk, który opuszcza rząd Starmera. We wtorek przed południem odeszła Miatta Fahnbullah, podsekretarz stanu w ministerstwie budownictwa, społeczności i samorządu lokalnego. Kilka godzin później w jej ślady poszły Jess Phillips i Alex Davies-Jones, które były podsekretarzami stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych.
Pozycja Starmera wewnątrz własnej partii już wcześniej była słaba, ale po dotkliwych porażkach laburzystów w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentów Szkocji i Walii, przeprowadzonych 7 maja, coraz większa liczba posłów Partii Pracy domaga się ustąpienia premiera.
Starmer powtarza, że nie zamierza rezygnować, wyjaśniając, że kolejna w ostatnich latach zmiana premiera tylko pogłębiałaby chaos polityczny. To samo zasugerował w liście do Streetinga.
"Musimy zrealizować wszystkie obietnice, które złożyliśmy krajowi, w tym obietnicę zamknięcia rozdziału chaosu, który został zdecydowanie odrzucony przez Brytyjczyków podczas ostatnich wyborów parlamentarnych" - podsumował brytyjski premier.