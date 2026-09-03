Kolejna próba ataku w Niemczech. Incydent w pobliżu firm zbrojeniowych

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

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Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu w Monachium - poinformował dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Do zdarzenia doszło w dzielnicy Berg am Laim, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz. Policji udało się zatrzymać dwóch podejrzanych, są oni obywatelami Bułgarii. To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach.

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Radiowozy niemieckiej policji blokujące drogę w Monachium, policjant kierujący ruchem, ciężarówka kurierska w tle.
Niemcy. Media: Nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w MonachiumPETER KNEFFEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

W skrócie

  • W Monachium w dzielnicy Berg am Laim doszło do próby podpalenia poprzez wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu. Do zdarzenia doszło w pobliżu firm zbrojeniowych.
  • Policja zatrzymała dwóch obywateli Bułgarii i prowadzi dochodzenie w sprawie możliwego motywu politycznego.
  • W ostatnich dniach w Niemczech odnotowano inne incydenty z użyciem materiałów wybuchowych, w tym znalezienie ładunków w Brandenburgii oraz eksplozję granatu ręcznego w Augsburgu.
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O sprawie poinformował dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Z jego relacji wynika, że do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek w dzielnicy Berg am Laim w Monachium. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się tam wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu.

Dziennik zwrócił uwagę, iż do zdarzenia doszło w okolicy siedzib firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych. Są to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia.

Niemcy. Kraj zmaga się z serią incydentów z użyciem ładunków wybuchowych

To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach na terenie Niemiec. W poniedziałek informowaliśmy bowiem, że przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, niedaleko elektrowni Jänschwalde, odnaleziono ładunki wybuchowe.

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Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Na miejscu służby znalazły "kilka urządzeń do odpalania rakiet, wyposażonych w materiały wybuchowe". Niemieccy dziennikarze przekonywali, że urządzenia te były "własnej konstrukcji". Pisali też, że dysponują ich zdjęciami.

Ostatecznie służbom udało się zneutralizować ładunki wybuchowe, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Śledczy ustalają też, kto jest odpowiedzialny za ich podłożenie. Incydent jest traktowany "bardzo poważnie".

Do podejrzanej sytuacji doszło ponadto w środę w budynku dworca w Augsburgu, gdzie wybuchł granat ręczny. W wyniku zdarzenia lekkie obrażenia odniosły dwie osoby. Eksplozja uszkodziła również okna okolicznych zabudowań. Na miejscu pracowali śledczy, w tym eksperci ds. materiałów wybuchowych z Federalnego Urzędu Kryminalnego.

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