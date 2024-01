"Na Białorusi umarł kolejny więzień polityczny, 50-letni Wadzim Chraśko . Został on skazany na trzy lata kolonii karnej za kilka darowizn , mimo że był ciężko chory" - przekazało w mediach społecznościowych Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna , największa organizacja obrony praw człowieka na Białorusi. Jej członkowie zajmują się m.in. monitorowaniem łamania praw człowieka na Białorusi i udzielaniem pomocy prawnej poszkodowanym.

Kolejna ofiara reżimu Łukaszenki. W kolonii karnej zmarł więzień polityczny

Według działaczy Wiasny Wadzim Chraśko, który odbywał wyrok w kolonii karnej nr 3 w Witebsku, zmarł z 8 na 9 stycznia. Obrońcy praw człowieka dowiedzieli się o tym w sobotę rano. Według nich Chraśko w więzieniu przebywał chory, a do szpitala przewieziono go dopiero wtedy, gdy nie dało się go już uratować. Oficjalną przyczyną śmierci było zapalenie płuc.