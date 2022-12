Kolejna ankieta Elona Muska na Twitterze. Pyta, czy powinien rządzić platformą

Elon Musk ogłosił ankietę, w której użytkownicy Twittera mogą wypowiedzieć się, czy chcą by dalej kierował platformą czy nie. Jak dodał, zastosuje się do wyników. To nie pierwsza ankieta, którą przeprowadził nowy właściciel Twittera. Wcześniej pytał użytkowników o przywrócenie kont dziennikarzy, których zablokował oraz byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

