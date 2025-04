W sobotę przez to wejście do Bazyliki Matki Bożej Większej wniesiono trumnę z ciałem papieża Franciszka. Dzień później wchodzą nimi wierni, aby pokłonić się zmarłemu biskupowi Rzymu

W sobotę przez to wejście do Bazyliki Matki Bożej Większej wniesiono trumnę z ciałem papieża Franciszka. Dzień później wchodzą nimi wierni, aby pokłonić się zmarłemu biskupowi Rzymu Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Służbom trudno oszacować, ile trzeba spędzić w potężnym ogonku przed wejściem do bazyliki - warto przygotować się nawet na parę godzin . Co więcej, kolejka przechodzi z boku świątyni, gdzie powstało wąskie gardło , gdyż chodnik nie należy tam do szerokich, a tuż obok przebiega dość ruchliwa ulica. Policjanci przepuszczają tamtędy falami, dlatego chcący pokłonić się przed nagrobkiem Franciszka powinni uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość.

Tłum otaczający znaną we włoskiej metropolii świątynię sam w sobie stał się turystyczną atrakcją. Zwiedzający Rzym, co rusz przejeżdżający obok na pokładach piętrowych autobusów, fotografują to zgromadzenie. Skoro o transporcie mowa, kto akurat jest w Wiecznym Mieście i również chciałby zobaczyć miejsce pochówku papieża, może - jeśli ma możliwość - iść piechotą. Wozy komunikacji miejskiej jadące do centrum są wypełnione ludźmi po dach.