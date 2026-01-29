W skrócie Raport PAN Europe ujawnił obecność szkodliwych pestycydów w jabłkach sprzedawanych w Polsce i innych krajach Europy.

W 85 procentach próbek znaleziono wiele pozostałości pestycydów, w tym PFAS i neurotoksyczne.

Spożycie tych jabłek może prowadzić do niepłodności, ryzyka poronienia i wyniszczenia odporności.

Raport PAN Europe - pozarządowej organizacji działającej na rzecz redukcji stosowania pestycydów - dotyczy 13 krajów Europy: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii i Polski.

Przeanalizowano 59 próbek jabłek dostępnych do zakupu przez klientów detalicznych w krajach Europy.

Szkodliwe pestycydy w jabłkach. Wykryto je również w Polsce

Pestycydy wykryto m.in. w jabłkach kupionych w Polsce. Cztery próbki zostały pobrane ze sklepów sieci Biedronka iCarrefour Express. Chodzi o jabłka cortland, "mazowieckie mix", lobo i gala.

W raporcie stwierdzono, że w każdej z tych próbek wykryto przynajmniej jeden pestycyd.

Dwie z próbek posiadały pestycydy PFAS powyżej dopuszczalnego stężenia, a jedna zawierała pestycydy neurotoksyczne powyżej dopuszczalnej normy.

Jabłka z pestycydami. Ich spożycie zagraża zdrowiu

"Wyniki podkreślają niemal systematyczne zanieczyszczenie jabłek koktajlami pestycydów" - napisano w raporcie PAN Europe.

Organizacja podkreśliła, że prawo przewiduje konieczność badania żywności i kontrolowania stężenia szkodliwych substancji, ale Unia Europejska "nadal nie ocenia ryzyka związanego z pestycydami".

"Co ciekawe, gdyby jabłka sprzedawano jako przetworzoną żywność dla niemowląt, nie byłyby dozwolone" - podkreślono w raporcie.

Wyniki kontroli jakości jabłek w Europie. Szczegółowe dane

"Jednym z najbardziej uderzających wyników jest to, że 85 proc. testowanych jabłek zawierało wiele pozostałości pestycydów" - stwierdzili autorzy raportu.

W 71 proc. przypadków PAN Europe wykryła pestycydy zaliczane do najbardziej niebezpiecznych w UE - tzw. kandydatów do substytucji, które blok zamierza jak najszybciej wycofać.

Dwie trzecie (64 proc.) badanych jabłek zawierało co najmniej jeden pestycyd PFAS, podczas gdy jedna trzecia (36 proc.) zawierała pestycydy neurotoksyczne.

Czym są pestycydy? Substancje przenikają do żywności

Pestycydy PFAS to tzw. wieczne chemikalia, które charakteryzują się ekstremalną trwałością. Przenikają do gruntów, wód gruntowych i żywności. Ich spożycie zwiększa ryzyko choroby nowotworowej i zaburzeń hormonalnych.

Z kolei pestycydy neurotoksyczne stosowane są w celu porażania układów nerwowych szkodników. Spożywane przez ludzi wywołują ostre zatrucia i wyniszczają mikrobiom. Ponadto mogą wywoływać zaburzenia poznawcze - wpływać na pamięć, logiczne myślenie i zdolność nauki.

Gergely Simon, działacz PAN Europe, w komentarzu do raportu zauważył, że "coraz więcej dowodów naukowych wskazuje, że narażenie na pestycydy przez żywność wiąże się z niepłodnością, a być może także z nowotworami".

Źródła: Raport PAN Europe, "The Guardian"

