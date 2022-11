Prezydent Ukrainy i pierwsza dama udzielili wywiadu CNN. W rozmowie z Christine Amanpour Wołodymyr Zełenski opowiadał o wojnie oraz że zależy mu na utrzymaniu ponadpartyjnego porozumienia w sprawie pomocy dla Ukrainy po listopadowych wyborach do Kongresu USA.

Stwierdził też, że możliwe są rozmowy pokojowe z Rosją. - Ale z inną Rosją, taką, która jest gotowa na pokój naprawdę, która jest gotowa uznać, że jest okupantem - podkreślał. Dodał, że najeźdźcy muszą zwrócić ziemię, prawa, wolność i pieniądze.

Groźne spojrzenie pierwszej damy

Dziennikarka zapytała prezydencką parę również o ich życie prywatne i jak wspierają się w tak wymagającym czasie. Wołodymyr zaznaczył, że Ołena to jego "miłość i najlepsza przyjaciółka". - Więc to jest moja energia - dodawał.

Reklama

Pierwsza dama opowiadała natomiast o opiece nad dziećmi i przygotowywaniu dla nich śniadań i ubrań.

Na to zareagował Wołodymyr. - Chciałem powiedzieć, że nie mam takiej możliwości, nikt mi nie robi śniadań. Chodzi mi o to, że jesteśmy w trudnym okresie - dodał. To stwierdzenie spotkało się z gniewnym spojrzeniem Ołeny, a kadr z wywiadu wywołał lawinę komentarzy i żartobliwych memów.

"Nigdy wcześniej nasz prezydent nie był w tak niebezpiecznej sytuacji" - ironizował jeden z użytkowników Twittera.