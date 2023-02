Wszystko zaczęło się w miniony wtorek, 21 lutego. 51-letnia Kimberly Pushard i 50-letnia Angela Busell wybrały się na kręgle do South Portland w stanie Maine, USA. Na trasie pojawiły się jednak problemy. Kobiety zaczęły błądzić. Początkowo dzwoniły do rodziny, prosząc o pokierowanie ich we właściwą stronę, później pytały o drogę przypadkowe osoby. W tym momencie jasnym było, że kobiety wylądowały w stanie Massachusetts.

Intensywne poszukiwania

Kiedy kobiety nie wracały do domu, rodzina zawiadomiła o sprawie policję. Bliscy zaalarmowali, że 50-latki są niepełnosprawne intelektualnie, co może im utrudniać bezpieczny powrót do domu. Funkcjonariusze sprawdzili monitoring na trasie - podaje "Miami Herald". Jak się okazało, w środę rano kobiety znów były w Maine. Uchwyciła je kamera na stacji paliw. Następnie monitoring uchwycił zaginione przed pobliskim sklepem, a dalej na trasie w kierunku południowym.

Ślad urywał się właśnie w tym miejscu. Akcja poszukiwania kobiet trwała kilka dni. W sobotę do poszukiwań okolicznych terenów leśnych użyto helikoptera i skuterów śnieżnych. Przełom nastąpił w niedzielę w godzinach popołudniowych.