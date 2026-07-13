"Koalicja zwiedzionych i podżegaczy". Kreml o spotkaniu liderów Zachodu

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- To koalicja zwiedzionych i koalicja podżegaczy wojennych - stwierdził rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow, odnosząc się do planowanego spotkania kolacji chętnych w Paryżu. Propagandysta przyznał jednak, że Rosja zamierza "bardzo uważnie" śledzić przebieg rozmów. We Francji spotkają się przedstawiciele 25 państw, w tym Ukrainy i Polski.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.
Rosja uderza w koalicję chętnych. "Podżegają do wojny" w UkrainieContributorGetty Images

W skrócie

  • W Paryżu odbędzie się spotkanie koalicji państw wspierających Ukrainę, podczas którego zostaną omówione dalsze działania w kontekście wojny z Rosją.
  • Rzecznik Kremla określił koalicję jako grupę podżegaczy wojennych, a rosyjskie władze zapowiedziały ścisłe monitorowanie zaangażowania państw we wsparcie Ukrainy.
  • Spotkanie w Pałacu Inwalidów ma koncentrować się na wsparciu obrony powietrznej Ukrainy, presji sankcyjnej na Rosję oraz przygotowaniu gwarancji bezpieczeństwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W poniedziałek po południu w Paryżu rozpocznie się spotkanie tzw. koalicji chętnych, czyli krajów zaangażowanych w wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją. Światowi przywódcy omówią na nim dalsze wsparcie dla Kijowa, presję na Moskwę oraz kwestie gwarancji bezpieczeństwa. Polskę będzie reprezentować premier Donald Tusk.

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu. Reaguje Rosja

- Powiedziałbym, że to koalicja podżegaczy wojennych. To grupa krajów, która nie chce pokoju, chce, aby wojna trwała - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez portal RBK.

Jak stwierdził polityk, koalicja chętnych "żyje złudzeniami, wierząc, że można zadać naszemu krajowi strategiczną klęskę". - To koalicja zwiedzionych i koalicja podżegaczy wojennych - powiedział, dodając, że Moskwa zamierza jednak "bardzo uważanie" śledzić przebieg spotkania.

Zobacz również:

Rosja uderzyła w cywilny statek handlowy (zdj. ilustracyjne)
Świat

Rosja uderzyła w cywilny statek handlowy. Są zabici i ranni

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Rosyjskie władze konsekwentnie deklarują stały monitoring zaangażowania poszczególnych krajów w pomoc Ukrainie. - Należy przeprowadzać analizę zaangażowania każdego z nich w rzeczywiste działania bojowe. Potrzebujemy jej, aby móc podejmować odpowiedzialne decyzje w przyszłości - stwierdził na początku lipca prezydent Rosji Władimir Putin.

Francja. Państwa wspierające Ukrainę spotkają się w Paryżu

Spotkanie koalicji chętnych planowo ma ruszyć o godzinie 17 w Pałacu Inwalidów. Jak powiedział szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla dziennika "Ouest-France", spotkanie ma trzy cele.

Wśród nich znalazło się dalsze wsparcie dla Ukrainy, szczególnie w sferze obrony powietrznej w obliczu ostrzałów rosyjskich, wzmocnienie presji na Rosję - co przewiduje kolejny planowany pakiet sankcji UE, a także "przygotowanie pokoju i określenie gwarancji bezpieczeństwa, które będą potrzebne, by zapobiec wszelkiej nowej agresji".

W spotkaniu weźmie udział 25 szefów państw i rządów, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W drogę do Paryża wyruszył już także premier Donald Tusk. 

Zobacz również:

Śmierć Lindseya Grahama oznaczać może osłabienie wpływów Ukrainy w Białym Domu
Wojna w Ukrainie

Ukraina traci kluczowe wpływy w Białym Domu. Mocny cios dla Kijowa

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


Prof. Dudek w ''Gościu Wydarzeń'' broni słów dyplomaty o ''ukraińskich ofiarach państwa polskiego'': Mamy swoje winy w stosunku do UkraińcówPolsat News

Najnowsze