To pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Posiedzenie koalicji zostało zorganizowane w formacie hybrydowym - część rozmówców uczestniczy w nim przez łącze wideo. Z doniesień medialnych wynika, że zdalnie wezmą udział w naradzie szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch: Keir Starmer, Friedrich Merz i Giorgia Meloni. To samo ma dotyczyć Donalda Trumpa.

Reprezentowane są również Turcja i Kanada. W gronie rozmówców pojawili się: sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Zgromadziliśmy się jako koalicja chętnych, 35 krajów. Będziemy mogli sfinalizować kwestie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy - rozpoczął spotkanie Emmanuel Macron.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu

Głównym przesłaniem czwartkowego spotkania - jak zapowiedział Pałac Elizejski - będzie to, że kraje europejskie są "nie tylko chętne i zdolne", ale też gotowe zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie.

Zapowiadano dotąd, że gwarancje te wejdą w życie w razie ogłoszenia rozejmu w wojnie w Ukrainie. W tym kontekście dyskutowano o siłach reasekuracyjnych, które miałyby zostać rozmieszczone w Ukrainie po rozejmie. Nie byłby to kontyngent pokojowy, obecny na linii rozgraniczenia walczących stron, lecz siły, które byłyby dowodem długoterminowego wsparcia i miałyby charakter odstraszania potencjalnej agresji rosyjskiej.

- Oczekujemy potwierdzenia schematu, w ramach którego koalicja chętnych rzeczywiście ma wsparcie Stanów Zjednoczonych, by zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy - mówił doradca prezydenta Emmanuela Macrona.

- Wkład, który mamy dzisiaj, wystarcza, by móc powiedzieć Amerykanom, że jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania pod warunkiem, że oni podejmą swoje, tzn. dadzą partnerom europejskim "backstop" (zabezpieczenie misji europejskiej - red.) - dodał przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.

Wojna w Ukrainie. Koalicja chętnych gotowa wesprzeć Kijów

Trump mówił w sierpniu, że wesprze europejskie wysiłki, i zadeklarował gotowość koordynowania działań. Biały Dom wyklucza przy tym wysłanie żołnierzy amerykańskich do Ukrainy.

Macron powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady koalicji chętnych będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Podkreślił, że prace przygotowawcze zostały zakończone.

W czwartek po południu około godziny 14:00 uczestnicy spotkania koalicji chętnych będą rozmawiać z Trumpem telefonicznie.

Spotkanie koalicji chętnych. Donald Tusk w Paryżu

Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że wybiera się na spotkanie koalicji chętnych do Paryża.

Prezes Rady Ministrów, po przed 11. przybył do Pałacu Elizejskiego.

Spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, przewodniczą prezydent Francji oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, "konsultacje liderów państw wspierających Ukrainę dotyczyć będą ostatnich wydarzeń związanych z planem zakończenia wojny na Ukrainie oraz zapewnienia jej gwarancji bezpieczeństwa". Jak podkreślono, podczas wizyty w Paryżu premier odbędzie też dwustronne spotkanie z prezydentem Francji.

