- Czy dojdzie do drugiej tury, to jest główna intryga tych wyborów - twierdzi Ceban. Chociaż poparcie dla sił europejskich zmniejszyło się nieco w trakcie ich rządów, w tle których jest wojna w Ukrainie oraz nasilone ataki hybrydowe Rosji, Sandu prowadzi w sondażach z poparciem na poziomie 35 proc. Również współpracująca z nią partia Działania i Solidarności (PAS) jest w czołówce sondaży, chociaż w kluczowych przyszłorocznych wyborach parlamentarnych może już nie powtórzyć sukcesu i nie uzyskać samodzielnej większości.

Moławia. Sondaże wskazują na zwycięstwo Sandu

Mołdawia. Kto największym rywalem Sandu w wyborach?

Wśród oponentów Sandu są politycy, którzy otwarcie opowiadają się za powrotem do bliskiej współpracy z Rosją. Odkąd Sandu w 2020 roku wygrała wybory prezydenckie, a w kolejnym roku - jej partia wybory parlamentarne, Mołdawia wybrała kurs prozachodni i za główny cel władze stawiają sobie wejście do UE. Kiszyniów rozpoczął już negocjacje akcesyjne z Brukselą. Sandu zapowiada kontynuację swojej polityki: dążenia do UE i reform, rozwoju gospodarczego i umacniania demokracji.