Kluczowy tankowiec w rękach USA. Wielka akcja na wodach międzynarodowych
Tankowiec Veronica III został zajęty przez amerykańskich żołnierzy. Jednostka miała transportować rosyjską, wenezuelską i irańską ropę, łamiąc nałożoną przez Donalda Trumpa blokadę. "Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - czytamy w komunikacie resortu obrony USA.
W skrócie
- Amerykański resort obrony poinformował, że amerykańscy żołnierze weszli na pokład tankowca Veronica III, który był śledzony od Karaibów po Ocean Indyjski.
- Statek Veronica III pływał pod banderą Panamy, był objęty amerykańskimi sankcjami i transportował ropę z Wenezueli, Rosji oraz Iranu.
- W styczniu tankowiec uciekł przed blokadą USA nałożoną na Wenezuelę, a komandosi amerykańscy pojmali w Caracas Nicolása Maduro i przewieźli go do USA, gdzie postawiono mu zarzuty.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Statek próbował uciec przed nałożoną przez prezydenta Trumpa blokadą (...). Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - poinformował amerykański resort obrony na platformie X.
Operację przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. Na dołączonym do wpisu nagraniu wideo widać amerykańskich żołnierzy wchodzących na pokład tankowca.
Pentagon nie sprecyzował, czy dokonał formalnego przejęcia statku.
Tankowiec Veronica III w rękach Amerykanów. Został przechwycony
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa skarbu (finansów) USA wynika, że Veronica III to statek pływający pod bandera Panamy i objęty amerykańskimi sankcjami wobec Iranu.
Portal TankerTrackers, śledzący ruch tankowców, podał na X, że Veronica III odpłynęła z Wenezueli 3 stycznia z ładunkiem blisko 2 mln baryłek ropy naftowej i oleju opałowego oraz że od 2023 roku uczestniczyła w transporcie rosyjskiej, irańskiej i wenezuelskiej ropy.
Jednostka była jednym z kilkunastu statków, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli - podała agencja AP.
Wielka operacja USA w Wenezueli. Pojmali Nicolasa Maduro
Wenezuelska ropa naftowa od kilku lat pozostaje objęta sankcjami USA, a władze w Caracas sprzedawały ją za pomocą floty tankowców pływających dla niepoznaki pod banderami innych państw.
W grudniu Trump ogłosił "kwarantannę" wobec takich statków na Morzu Karaibskim, by wywrzeć presję na rząd Maduro. 3 stycznia amerykańscy komandosi schwytali Maduro w Caracas i przewieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".