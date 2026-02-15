Kluczowy tankowiec w rękach USA. Wielka akcja na wodach międzynarodowych

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Tankowiec Veronica III został zajęty przez amerykańskich żołnierzy. Jednostka miała transportować rosyjską, wenezuelską i irańską ropę, łamiąc nałożoną przez Donalda Trumpa blokadę. "Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - czytamy w komunikacie resortu obrony USA.

Grupa uzbrojonych żołnierzy w mundurach wojskowych wchodzi na pokład statku na otwartym morzu, w tle śmigłowiec wojskowy gotowy do akcji. Widok z zewnątrz przedstawia białą strukturę okrętu.
Amerykańscy żołnierze zajęli tankowiec Veronica IIIDepartament Wojny USATwitter

W skrócie

  • Amerykański resort obrony poinformował, że amerykańscy żołnierze weszli na pokład tankowca Veronica III, który był śledzony od Karaibów po Ocean Indyjski.
  • Statek Veronica III pływał pod banderą Panamy, był objęty amerykańskimi sankcjami i transportował ropę z Wenezueli, Rosji oraz Iranu.
  • W styczniu tankowiec uciekł przed blokadą USA nałożoną na Wenezuelę, a komandosi amerykańscy pojmali w Caracas Nicolása Maduro i przewieźli go do USA, gdzie postawiono mu zarzuty.
"Statek próbował uciec przed nałożoną przez prezydenta Trumpa blokadą (...). Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - poinformował amerykański resort obrony na platformie X.

Operację przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. Na dołączonym do wpisu nagraniu wideo widać amerykańskich żołnierzy wchodzących na pokład tankowca.

Pentagon nie sprecyzował, czy dokonał formalnego przejęcia statku.

Tankowiec Veronica III w rękach Amerykanów. Został przechwycony

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa skarbu (finansów) USA wynika, że Veronica III to statek pływający pod bandera Panamy i objęty amerykańskimi sankcjami wobec Iranu.

    Portal TankerTrackers, śledzący ruch tankowców, podał na X, że Veronica III odpłynęła z Wenezueli 3 stycznia z ładunkiem blisko 2 mln baryłek ropy naftowej i oleju opałowego oraz że od 2023 roku uczestniczyła w transporcie rosyjskiej, irańskiej i wenezuelskiej ropy.

    Jednostka była jednym z kilkunastu statków, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli - podała agencja AP.

    Wielka operacja USA w Wenezueli. Pojmali Nicolasa Maduro

    Wenezuelska ropa naftowa od kilku lat pozostaje objęta sankcjami USA, a władze w Caracas sprzedawały ją za pomocą floty tankowców pływających dla niepoznaki pod banderami innych państw.

    W grudniu Trump ogłosił "kwarantannę" wobec takich statków na Morzu Karaibskim, by wywrzeć presję na rząd Maduro. 3 stycznia amerykańscy komandosi schwytali Maduro w Caracas i przewieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".

