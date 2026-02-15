W skrócie Amerykański resort obrony poinformował, że amerykańscy żołnierze weszli na pokład tankowca Veronica III, który był śledzony od Karaibów po Ocean Indyjski.

Statek Veronica III pływał pod banderą Panamy, był objęty amerykańskimi sankcjami i transportował ropę z Wenezueli, Rosji oraz Iranu.

W styczniu tankowiec uciekł przed blokadą USA nałożoną na Wenezuelę, a komandosi amerykańscy pojmali w Caracas Nicolása Maduro i przewieźli go do USA, gdzie postawiono mu zarzuty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Statek próbował uciec przed nałożoną przez prezydenta Trumpa blokadą (...). Śledziliśmy go od Karaibów po Ocean Indyjski i dogoniliśmy go" - poinformował amerykański resort obrony na platformie X.

Operację przeprowadzono w nocy z soboty na niedzielę. Na dołączonym do wpisu nagraniu wideo widać amerykańskich żołnierzy wchodzących na pokład tankowca.

Pentagon nie sprecyzował, czy dokonał formalnego przejęcia statku.

Tankowiec Veronica III w rękach Amerykanów. Został przechwycony

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa skarbu (finansów) USA wynika, że Veronica III to statek pływający pod bandera Panamy i objęty amerykańskimi sankcjami wobec Iranu.

Portal TankerTrackers, śledzący ruch tankowców, podał na X, że Veronica III odpłynęła z Wenezueli 3 stycznia z ładunkiem blisko 2 mln baryłek ropy naftowej i oleju opałowego oraz że od 2023 roku uczestniczyła w transporcie rosyjskiej, irańskiej i wenezuelskiej ropy.

Jednostka była jednym z kilkunastu statków, które w styczniu uciekły przed ogłoszoną przez USA blokadą Wenezueli - podała agencja AP.

Rozwiń

Wielka operacja USA w Wenezueli. Pojmali Nicolasa Maduro

Wenezuelska ropa naftowa od kilku lat pozostaje objęta sankcjami USA, a władze w Caracas sprzedawały ją za pomocą floty tankowców pływających dla niepoznaki pod banderami innych państw.

W grudniu Trump ogłosił "kwarantannę" wobec takich statków na Morzu Karaibskim, by wywrzeć presję na rząd Maduro. 3 stycznia amerykańscy komandosi schwytali Maduro w Caracas i przewieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".

Projekt ustawy o osobie najbliższej. Kotula o narracji prawicy: Mają problem, żeby być przeciwko Polsat News Polsat News