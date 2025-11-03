Kluczowy dostawca wściekły na dyrektywę Unii. Grozi zerwaniem dostaw gazu
- Jeśli UE nie rozważy możliwości złagodzenia lub uchylenia CSDDD (...) nie będziemy dostarczać LNG do Europy - powiedział minister energetyki Kataru Saad Al-Kaabi cytowany przez agencję AFP. Chodzi o unijną dyrektywę, która nakłada na firmy obowiązek dotyczący ochrony środowiska i praw człowieka.
W skrócie
- Katar skrytykował unijną dyrektywę CSDDD dotyczącą odpowiedzialności firm za prawa człowieka i środowisko.
- Minister energetyki Kataru zagroził wstrzymaniem dostaw LNG do Europy, jeśli UE nie złagodzi przepisów.
- Popyt na katarski gaz wzrósł po inwazji Rosji na Ukrainę, czyniąc Katar kluczowym dostawcą tego surowca do UE.
Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania i naprawiania "niekorzystnego wpływu na prawa człowieka i środowisko" w swoich łańcuchach dostaw na całym świecie.
Ustawa została poparta przez szeroką koalicję europejskich polityków m.in. tym lewicę i zielonych, a także centrystów i niektórych przedstawicieli prawicy.
Jednak od samego początku przepisy te były również krytykowane jako zbyt uciążliwe dla przedsiębiorstw. Narzekali na nie również politycy z krajów handlujących z Unią Europejską.
Katarski minister skrytykował dyrektywę UE.
Swoje zastrzeżenia do dyrektywy przedstawił m.in. rząd Kataru.
- Jeśli UE nie rozważy możliwości złagodzenia lub uchylenia CSDDD i podtrzyma karę w wysokości 5 proc. naszego całkowitego światowego obrotu, z pewnością nie będziemy dostarczać LNG do Europy - powiedział minister energetyki Kataru Saad Al-Kaabi cytowany przez agencję AFP.
Polityk wypowiedział się podobnie o dyrektywie CSDDD już rok temu, gdy została ona przyjęta przez Komisję Europejską.
Katar jest jednym z największych producentów LNG na świecie, obok Stanów Zjednoczonych, Australii i Rosji.
Katar stał się kluczowym graczem na rynku LNG w UE
Popyt na gaz z państwa leżącego nad Zatoką Perską wzrósł w krajach europejskich od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.
W ostatnich miesiącach Katar podpisał umowy dotyczące LNG z francuską firmą Total i włoską Eni, a także indyjską Petronet i chińską Sinopec.
- Wszyscy nasi partnerzy i koledzy... wiedzą, że my w Katarze mamy tę samą politykę i poglądy na temat tego, jak postrzegamy biznes, jak postrzegamy transformację, jak postrzegamy zapotrzebowanie na ropę i gaz w przyszłości, i to się nie zmieniło - powiedział minister podczas konferencji naftowej w Abu Zabi.
Dyrektywa CSDDD została zaproponowana przez KE w 2022 r. i przyjęta w kwietniu 2024 r., ale nie weszła jeszcze w życie. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas do 26 lipca 2027 r. na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.
