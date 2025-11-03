W skrócie Katar skrytykował unijną dyrektywę CSDDD dotyczącą odpowiedzialności firm za prawa człowieka i środowisko.

Minister energetyki Kataru zagroził wstrzymaniem dostaw LNG do Europy, jeśli UE nie złagodzi przepisów.

Popyt na katarski gaz wzrósł po inwazji Rosji na Ukrainę, czyniąc Katar kluczowym dostawcą tego surowca do UE.

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania i naprawiania "niekorzystnego wpływu na prawa człowieka i środowisko" w swoich łańcuchach dostaw na całym świecie.

Ustawa została poparta przez szeroką koalicję europejskich polityków m.in. tym lewicę i zielonych, a także centrystów i niektórych przedstawicieli prawicy.

Jednak od samego początku przepisy te były również krytykowane jako zbyt uciążliwe dla przedsiębiorstw. Narzekali na nie również politycy z krajów handlujących z Unią Europejską.

Katarski minister skrytykował dyrektywę UE.

Swoje zastrzeżenia do dyrektywy przedstawił m.in. rząd Kataru.

- Jeśli UE nie rozważy możliwości złagodzenia lub uchylenia CSDDD i podtrzyma karę w wysokości 5 proc. naszego całkowitego światowego obrotu, z pewnością nie będziemy dostarczać LNG do Europy - powiedział minister energetyki Kataru Saad Al-Kaabi cytowany przez agencję AFP.

Polityk wypowiedział się podobnie o dyrektywie CSDDD już rok temu, gdy została ona przyjęta przez Komisję Europejską.

Katar jest jednym z największych producentów LNG na świecie, obok Stanów Zjednoczonych, Australii i Rosji.

Katar stał się kluczowym graczem na rynku LNG w UE

Popyt na gaz z państwa leżącego nad Zatoką Perską wzrósł w krajach europejskich od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.

W ostatnich miesiącach Katar podpisał umowy dotyczące LNG z francuską firmą Total i włoską Eni, a także indyjską Petronet i chińską Sinopec.

- Wszyscy nasi partnerzy i koledzy... wiedzą, że my w Katarze mamy tę samą politykę i poglądy na temat tego, jak postrzegamy biznes, jak postrzegamy transformację, jak postrzegamy zapotrzebowanie na ropę i gaz w przyszłości, i to się nie zmieniło - powiedział minister podczas konferencji naftowej w Abu Zabi.

Dyrektywa CSDDD została zaproponowana przez KE w 2022 r. i przyjęta w kwietniu 2024 r., ale nie weszła jeszcze w życie. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas do 26 lipca 2027 r. na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.

Źródło: AFP

