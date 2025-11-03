Kluczowy dostawca wściekły na dyrektywę Unii. Grozi zerwaniem dostaw gazu

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

- Jeśli UE nie rozważy możliwości złagodzenia lub uchylenia CSDDD (...) nie będziemy dostarczać LNG do Europy - powiedział minister energetyki Kataru Saad Al-Kaabi cytowany przez agencję AFP. Chodzi o unijną dyrektywę, która nakłada na firmy obowiązek dotyczący ochrony środowiska i praw człowieka.

Instalacja do produkcji skroplonego gazu położona na północ od Dohy
Instalacja do produkcji skroplonego gazu położona na północ od DohyrlcAFP

W skrócie

  • Katar skrytykował unijną dyrektywę CSDDD dotyczącą odpowiedzialności firm za prawa człowieka i środowisko.
  • Minister energetyki Kataru zagroził wstrzymaniem dostaw LNG do Europy, jeśli UE nie złagodzi przepisów.
  • Popyt na katarski gaz wzrósł po inwazji Rosji na Ukrainę, czyniąc Katar kluczowym dostawcą tego surowca do UE.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania i naprawiania "niekorzystnego wpływu na prawa człowieka i środowisko" w swoich łańcuchach dostaw na całym świecie.

Ustawa została poparta przez szeroką koalicję europejskich polityków m.in. tym lewicę i zielonych, a także centrystów i niektórych przedstawicieli prawicy.

Jednak od samego początku przepisy te były również krytykowane jako zbyt uciążliwe dla przedsiębiorstw. Narzekali na nie również politycy z krajów handlujących z Unią Europejską.

Katarski minister skrytykował dyrektywę UE.

Swoje zastrzeżenia do dyrektywy przedstawił m.in. rząd Kataru.

- Jeśli UE nie rozważy możliwości złagodzenia lub uchylenia CSDDD i podtrzyma karę w wysokości 5 proc. naszego całkowitego światowego obrotu, z pewnością nie będziemy dostarczać LNG do Europy - powiedział minister energetyki Kataru Saad Al-Kaabi cytowany przez agencję AFP.

Polityk wypowiedział się podobnie o dyrektywie CSDDD już rok temu, gdy została ona przyjęta przez Komisję Europejską.

Katar jest jednym z największych producentów LNG na świecie, obok Stanów Zjednoczonych, Australii i Rosji.

Zobacz również:

Polska mogła stracić nawet ponad 3,6 mld złotych na imporcie gazu z USA, zdj. ilustracyjne
Świat

Media: Polska straciła miliardy. Niekorzystne kontrakty na gaz z USA

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Katar stał się kluczowym graczem na rynku LNG w UE

    Popyt na gaz z państwa leżącego nad Zatoką Perską wzrósł w krajach europejskich od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.

    W ostatnich miesiącach Katar podpisał umowy dotyczące LNG z francuską firmą Total i włoską Eni, a także indyjską Petronet i chińską Sinopec.

    - Wszyscy nasi partnerzy i koledzy... wiedzą, że my w Katarze mamy tę samą politykę i poglądy na temat tego, jak postrzegamy biznes, jak postrzegamy transformację, jak postrzegamy zapotrzebowanie na ropę i gaz w przyszłości, i to się nie zmieniło - powiedział minister podczas konferencji naftowej w Abu Zabi.

    Dyrektywa CSDDD została zaproponowana przez KE w 2022 r. i przyjęta w kwietniu 2024 r., ale nie weszła jeszcze w życie. Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas do 26 lipca 2027 r. na wdrożenie przepisów do prawa krajowego.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Atak Izraela w stolicy Kataru - Dosze
    Świat

    Eksplozje w stolicy Kataru. Uderzenie przypuścił Izrael

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    Orban dogaduje się z Rosją i wspiera Ziobrę. Müller: To inne sprawyPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze