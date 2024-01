- Chcę podziękować Tajwańczykom za napisanie nowego rozdziału w naszej demokracji. Pokazaliśmy światu, jak bardzo cenimy naszą demokrację . To nasze niezachwiane zobowiązanie - powiedział prezydent-elekt Lai Ching-te, przemawiając do tłumu zwolenników. - Tajwan odniósł zwycięstwo dla wspólnoty demokracji - dodał.

Wybory na Tajwanie. Bezprecedensowa sytuacja

Na stanowisku Lai zastąpi urzędującą od ośmiu lat prezydent Tsai Ing-wen . Będzie to trzecia kolejna kadencja, kiedy na czele Tajwanu stanie przedstawiciel Demokratycznej Partii Postępowej (DPP). Odkąd w 1996 roku na wyspie przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie, żadna partia nie rządziła tak długo .

Tajwan, czyli punkt zapalny w regionie Azji i Pacyfiku

W swoim przemówieniu po ogłoszeniu wyników Lai odniósł się do działań Pekinu wobec wyspy. - Dzięki naszym działaniom Tajwańczycy z powodzeniem oparli się wysiłkom sił zewnętrznych, które próbowały wpłynąć na nasze wybory. Wierzymy, że tylko mieszkańcy Tajwanu mają prawo do wyboru własnego prezydenta - mówił Lai do swoich zwolenników. Fakt, że DPP otrzymała największą liczbę głosów, pokazuje, że Tajwan będzie nadal "kroczył właściwą ścieżką naprzód" - dodał.