W skrócie Partia Kontrakt Obywatelski premiera Nikola Pasziniana prowadzi w wyborach w Armenii, uzyskując 57,14 proc. głosów według wstępnych wyników.

Frekwencja wyborcza wyniosła 58,97 proc., a wybory odbywały się na tle ochłodzenia relacji Armenii z Rosją i zwrotu rządu ku Zachodowi.

Nikola Paszinian akcentował w kampanii wybór między utrzymaniem pokoju a powrotem do wojny, jednocześnie zawieszając współpracę z rosyjskim sojuszem i szukając bliższych związków z Unią Europejską oraz USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Komisja Wyborcza poinformowała o najwyższej frekwencji od ponad 10 lat. Głosowanie zakończyło się o godz. 20 czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce).

Wstępne wyniki wskazują na wyraźną przewagę partii premiera Nikola Pasziniana. Według przytoczonych przez agencję Reutera danych Kontrakt Obywatelski zdobył 57,14 proc. głosów.

Na drugim miejscu jest sojusz Silna Armenia z 21 proc. głosów. Trzecią pozycję zajął sojusz Blok Armenia z 8 proc., a czwartą - ugrupowanie Kwitnąca Armenia.

Wyniki różnią się jednak w zależności od medium, które je cytuje. Szczegółowe i dokładniejsze dane mają zostać opublikowane w poniedziałek rano.

Wybory w Armenii. Wysoka frekwencja, uwaga zwrócona na Rosję

Przewaga Pasziniana wynika z przeliczenia głosów ze 110 spośród 2005 wszystkich lokali wyborczych w Armenii. Według wstępnych informacji frekwencja wyniosła 58,97 procent.

Wybory w Armenii były wskazywane jako ważny sprawdzian nastrojów społecznych w związku ze zmianą polityki rządu Armenii, który zaczął zwracać się w stronę Zachodu. Wszystkie trzy główne siły opozycyjne to ugrupowania dążące do ponownego zbliżenia z Rosją.

Kraj ten przez lata był bliskim sojusznikiem Rosji, jednak w 2023 roku, po przegranej wojnie z Azerbejdżanem, relacje znacząco osłabły. W wyniku konfliktu tysiące Ormian opuściło swoje domy i przybyło do Armenii. Erywań zarzucił wtedy Moskwie brak wsparcia i zaczął rozglądać się za nowymi sojusznikami.

Armenia i Rosja są technicznie nadal pozostają sprzymierzone, jednak Moskwa porównała nowe ambicje byłej republiki radzieckiej do drogi, jaką obrała Ukraina, a która w 2022 roku wywołała wojnę z Rosją. Przed niedzielnym głosowaniem media wskazywały na możliwą ingerencję Kremla w wyniki wyborcze w Armenii, po to by odsunąć obecnego premiera od władzy.

Znaczenie premiera Nikola Pasziniana w Armenii

Paszinian przedstawiał wybory w Armenii jako wybór między trwałym pokojem w kraju a powrotem do wojny.

51-letni polityk zamroził członkostwo Armenii w kierowanym przez Rosję sojuszu bezpieczeństwa i postawił na pogłębienie relacji z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Zaczął także działać w kierunku możliwego członkostwa w UE.

Prezydent USA Donald Trump udzielił Paszinianowi "całkowitego poparcia w ponownym wyborze" na premiera, nazywając go "wielkim przyjacielem i przywódcą".

Z kolei przywódca Rosji Władimi Putin wyraził w maju zaniepokojenie takim obrotem spraw. - Wszyscy widzimy, co dzieje się teraz z Ukrainą... Jak to się zaczęło? Od próby przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej - powiedział.





"Utrwalenie stanowiska". Miller o wizycie wysłannika Zełenskiego w Warszawie Polsat News Polsat News