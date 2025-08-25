Kluczowe dokumenty o NATO w toalecie na lotnisku. Szwedzi przerywają milczenie
Dokumenty dotyczące negocjacji w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO zostały zostawione przez szwedzkiego urzędnika w toalecie na lotnisku Arlanda w Sztokholmie - poinformował w poniedziałek dziennik "Dagens Nyheter". Teczka została znaleziona przez osobę sprzątającą. Dziennikarze ujawnili sprawę po kilku latach.
Teczka z tajnymi dokumentami miała zostać zgubiona przez jednego z szwedzkich urzędników w lotniskowej toalecie w listopadzie 2022 r. po powrocie z Ankary, gdzie premier Ulf Kristersson negocjował przystąpienie do NATO z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.
Urzędnik, który zgubił teczkę, miał zgłosić ten fakt do działu bezpieczeństwa w kancelarii rządu. Błąd tłumaczył zmęczeniem intensywnymi negocjacjami i stresem. Ostatecznie dokumenty wróciły do rządu, nie wiadomo jednak jak długo przebywały w niepowołanych rękach i czy ktoś się z nimi zapoznał.
Szwecja. Rząd przyznaje się do zgubienia teczki. Incydentu nie zgłoszono służbom
Według dziennikarzy "Dagens Nyheter" w teczce znajdowały się kopie materiałów przygotowanych dla szwedzkiego premiera. Część z nich miała być objęte tajemnicą dyplomatyczną. Rząd potwierdza, że do zgubienia teczki doszło, ale według niego nie było w niej żadnych dokumentów objętych klauzulą bezpieczeństwa.
"Według oceny sporządzonej przez dział bezpieczeństwa kancelarii rządu, po zapoznaniu się z dokumentami znajdującymi się w teczce, nie było tam informacji objętych klauzulą bezpieczeństwa. Dlatego nie było potrzeby sporządzenia oceny szkód" - przekazał dyrektor ds. bezpieczeństwa w kancelarii Frederik Agemark, cytowany przez Sweden Herald. Jak dodał, incydent nie został zgłoszony również służbom bezpieczeństwa.
Zarówno premier Ulf Kristersson, jak i urzędnik, który zgubił dokumenty odmówili komentarza w tej sprawie.
Tajne dokumenty w toalecie. Pierwszy był Donald Trump
To nie pierwszy raz kiedy tajne dokumenty rządowe zostały znalezione w toalecie. W USA pudełka z dokumentami w łazienkach swojej rezydencji Mar-a-lago trzymał Donald Trump. Wśród nich były takie opatrzone najwyższymi klauzulami poufności dotyczące m.in. zdolności jądrowych Stanów Zjednoczonych i innego państwa.
Trump miał ukrywać tajne dokumenty w swoim prywatnym biurze, sypialni, magazynach, a nawet pod prysznicem. Po tym jak służby znalazły pudełka, Trump usłyszał w sumie 37 zarzutów m.in. nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów.
