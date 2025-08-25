Teczka z tajnymi dokumentami miała zostać zgubiona przez jednego z szwedzkich urzędników w lotniskowej toalecie w listopadzie 2022 r. po powrocie z Ankary, gdzie premier Ulf Kristersson negocjował przystąpienie do NATO z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.

Urzędnik, który zgubił teczkę, miał zgłosić ten fakt do działu bezpieczeństwa w kancelarii rządu. Błąd tłumaczył zmęczeniem intensywnymi negocjacjami i stresem. Ostatecznie dokumenty wróciły do rządu, nie wiadomo jednak jak długo przebywały w niepowołanych rękach i czy ktoś się z nimi zapoznał.

Szwecja. Rząd przyznaje się do zgubienia teczki. Incydentu nie zgłoszono służbom

Według dziennikarzy "Dagens Nyheter" w teczce znajdowały się kopie materiałów przygotowanych dla szwedzkiego premiera. Część z nich miała być objęte tajemnicą dyplomatyczną. Rząd potwierdza, że do zgubienia teczki doszło, ale według niego nie było w niej żadnych dokumentów objętych klauzulą bezpieczeństwa.

"Według oceny sporządzonej przez dział bezpieczeństwa kancelarii rządu, po zapoznaniu się z dokumentami znajdującymi się w teczce, nie było tam informacji objętych klauzulą bezpieczeństwa. Dlatego nie było potrzeby sporządzenia oceny szkód" - przekazał dyrektor ds. bezpieczeństwa w kancelarii Frederik Agemark, cytowany przez Sweden Herald. Jak dodał, incydent nie został zgłoszony również służbom bezpieczeństwa.

Zarówno premier Ulf Kristersson, jak i urzędnik, który zgubił dokumenty odmówili komentarza w tej sprawie.

Tajne dokumenty w toalecie. Pierwszy był Donald Trump

To nie pierwszy raz kiedy tajne dokumenty rządowe zostały znalezione w toalecie. W USA pudełka z dokumentami w łazienkach swojej rezydencji Mar-a-lago trzymał Donald Trump. Wśród nich były takie opatrzone najwyższymi klauzulami poufności dotyczące m.in. zdolności jądrowych Stanów Zjednoczonych i innego państwa.

Trump miał ukrywać tajne dokumenty w swoim prywatnym biurze, sypialni, magazynach, a nawet pod prysznicem. Po tym jak służby znalazły pudełka, Trump usłyszał w sumie 37 zarzutów m.in. nielegalnego przetrzymywania tajnych dokumentów.

Źródła: Dagens Nyheter, Sweden Herald, Gazeta.pl

