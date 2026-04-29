W skrócie Tegoroczne obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji będą skromniejsze, bez udziału korpusu kadetów, sprzętu wojskowego i wychowanków wojskowych szkół, zgodnie z decyzją rosyjskiego ministerstwa obrony.

W paradzie wezmą udział żołnierze wyższych uczelni wojskowych. Zaplanowano część lotniczą z pokazem samolotów Su-25.

Premier Słowacji Robert Fico planuje wziąć udział w obchodach, jednak Estonia, Litwa i Łotwa nie zgodziły się na jego przelot.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W związku z obecną sytuacją operacyjną w tym roku w paradzie wojskowej nie wezmą udziału wychowankowie szkół wojskowych im. Suworowa i Nachimowa, korpusów kadetów, a także kolumna sprzętu wojskowego" - przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem platformy Telegram.

Parada odbędzie się w ramach uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, który przez Rosjan jest obchodzony 9 maja.

Rosja. Zmiana w tegorocznych obchodach Dnia Zwycięstwa

Zamiast wyłączonych z defilady członków oraz sprzętu w tym roku uczestnicy obchodów będą oglądać kolumnę pieszą, w skład której wejdą "żołnierze wyższych uczelni wojskowych wszystkich rodzajów oraz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej".

Jak przekazano w komunikacie, transmitowana będzie relacja z parady ukazująca "pracę żołnierzy Sił Zbrojnych wszystkich rodzajów i rodzajów wojsk wykonujących zadania w strefie specjalnej operacji wojskowej, a także pełniących dyżur bojowy i służbę bojową".

Będą to członkowie załóg "w punktach dowodzenia Sił Rakietowych Strategicznych, Sił Powietrzno-Kosmicznych oraz na okrętach Marynarki Wojennej".

Przewidziana jest także część lotnicza parady. "Nad Placem Czerwonym przelecą samoloty rosyjskich grup akrobacyjnych" - przekazał resort obrony Rosji.

Defiladę zwieńczy pokaz pilotów samolotów szturmowych Su-25, którzy "pomalują niebo nad Moskwą w barwy flagi Federacji Rosyjskiej".

Premier Słowacji zmierza na obchody do Rosji. Kraje bałtyckie przeciw, głos zabrał Sikorski

W obchodach Dnia Zwycięstwa planuje wziąć udział premier Słowacji Robert Fico. Władze Estonii, Litwy i Łotwy nie wyraziły jednak zgody na przelot przez ich terytoria.

- Żaden kraj nie może wykorzystywać naszej przestrzeni powietrznej do zacieśniania więzi z Rosją w czasie, gdyMoskwa nadal łamie normy międzynarodowe i dopuszcza się agresji wobec Ukrainy, i działa przeciw bezpieczeństwu całej Europy - oświadczył 20 kwietnia minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Do sprawy odniósł się również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. - Wedle mojej bieżącej wiedzy ten problem przestał istnieć - oświadczył podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, nie udzielając jednak szczegółowego komentarza.

