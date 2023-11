Światowi przywódcy zgodni. Zapobieganie zagrożeniom związanym z AI potrzebne

Na szczyt przybył również chiński wiceminister technologii Wu Zhaohui, o czym z zadowoleniem wspominał szef brytyjskiego rządu. - To przemawia za naszą zdolnością do zbliżania ludzi do siebie - ocenił. Tłumaczył również, iż pojawienie się przedstawiciela z Chin potwierdza, że decyzja o wysłaniu do Pekinu zaproszenia była słuszna.