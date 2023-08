Jak donosi "Tagesspiegel", do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór na Columbiabad w Berlinie. Dwie kobiety z wózkami próbowały opuścić obiekt złym wyjściem, a prawidłowe bramki wskazali im ochroniarze. Te jednak nie zamierzały skorzystać z rad obsługi i po kilkukrotnych próbach wezwania do zastosowania się do regulaminu wywiązała się kłótnia .

Berlin. Kłótnia na basenie przerodziła się w bójkę

Z lokalnych doniesień wynika, że jeden ze zbirów przytrzymał pracownika obiektu po to, aby drugi uderzył go w twarz. Następnie trzymający go mężczyzna również uderzył go w twarz.