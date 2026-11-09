W skrócie Republikański kongresmen Thomas Massie złożył wniosek o impeachment sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, zarzucając mu nadużycie władzy podczas wojny z Iranem.

Inicjatywa zyskuje poparcie demokratów oraz części republikanów, a głosowanie nad wnioskiem w Izbie Reprezentantów zaplanowano na najbliższe dwa dni.

Mimo możliwego postawienia w stan oskarżenia, usunięcie Hegsetha ze stanowiska jest mało prawdopodobne, gdyż wymagałoby poparcia dwóch trzecich członków Senatu.

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Przedstawiając zarzuty, stanowiące podstawę procedury impeachmentu w Izbie Reprezentantów, ustępujący kongresmen Massie stwierdził, że Hegseth nadużył swoje uprawnienia w związku ze swoimi działaniami podczas wojny z Iranem.

Zarzucił mu też, że "świadomie wydawał i realizował bezprawne rozkazy dotyczące rozpoczęcia wojny przeciwko obcemu państwu".

Zachowanie Hegsetha "rażąco niezgodne z obowiązkami". Republikański kongresmen chce impeachmentu

- Minister obrony Pete Hegseth poprzez takie działania dowiódł, że jeśli pozwoli mu się pozostać na stanowisku, nadal będzie stanowił zagrożenie dla konstytucji, a jego postępowanie jest rażąco niezgodne z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji oraz z zasadami państwa prawa - stwierdził Massie, przeciwnik polityczny Trumpa.

Głosowanie nad wnioskiem ma odbyć się w ciągu dwóch dni.

Massie złożył podobny wniosek jeszcze we wrześniu, jednak wówczas przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przedwcześnie zakończył sesję i wysłał kongresmenów do swoich okręgów na czas kampanii wyborczej, zanim Izba miała nad wnioskiem zagłosować.

Inicjatywa ws. impeachmentu zostanie poparta przez demokratów, a także - według mediów - przez niektórych republikanów. W niedzielę najwyższy rangą demokrata w Izbie Reprezentantów USA, Hakeem Jeffries, oświadczył, że zdecydowanie popiera postawienie Hegsetha w stan oskarżenia.

Hegseth zapowiada konferencję. Tego dnia ma się spotkać z Kosiniakiem-Kamyszem

Jak wyjaśnia CNN, prawdopodobnie znajdzie się wystarczająca liczba głosów, aby postawić Hegsetha w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu, do czego wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów.

Mało prawdopodobne jest jednak, aby inicjatywa uzyskała większość wymaganą do uznania go za winnego i usunięcia ze stanowiska. Do tego potrzebne jest poparcie dwóch trzecich członków Senatu (co oznaczałoby konieczność zdobycia około 20 głosów Republikanów) - dodała stacja.

W ubiegłym tygodniu, po przegranych w wyborach do Kongresu, prezydent USA Donald Trump przyznał, że jest zachęcany do zdymisjonowania Hegsetha. Zadeklarował jednak, że jego intencją jest pozostawienie go na stanowisku.

Na wtorkowy poranek Hegseth zwołał konferencję prasową, na której ma zaprezentować swoje stanowisko w tej sprawie. W poniedziałek powiedział, że się tym nie przejmuje.

Konferencja ma odbyć się w dniu wizyty w USA wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak zapowiedział Pentagon, we wtorek o godz. 10.30 czasu miejscowego Hegseth ma powitać w departamencie polskiego szefa resortu.



