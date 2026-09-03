W skrócie Samolot amerykańskiej Straży Wybrzeża lądował awaryjnie w pobliżu Waszyngtonu, przewożąc m.in. sekretarza bezpieczeństwa krajowego Markwayne'a Mullina i innych urzędników jego departamentu.

Pilot zgłosił utratę prawego silnika. Jak poinformowali przedstawiciele lotniska, maszyna bezpiecznie podeszła do lądowania.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA zgłaszał wcześniej problemy związane z 22-letnim samolotem i planował pozyskać nową flotę, a pierwszy nowy Gulfstream G700 dostarczono w styczniu 2026 roku.

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Pilot samolotu Gulfstream C-37A, użytkowanego przez Straż Wybrzeża USA, zgłosił awarię jednego z silników w trakcie rejsu nieopodal portu lotniczego Ronalda Reagana w Waszyngtonie - podało CBS News.

- Właśnie straciliśmy prawy silnik i chcielibyśmy zgłosić awaryjne i natychmiastowe lądowanie lotnisku Reagana - powiedział pilot; tak wynika z nagrania z wieży kontroli lotów.

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Jak wynika z relacji pilota, gdy doszło do awarii, ilość paliwa pozwalała jeszcze na 2,5 godziny lotu. Na pokładzie odrzutowca znajdowało się 14 osób, w tym sekretarz bezpieczeństwa krajowego Markwayne Mullin oraz urzędnicy z jego departamentu.

Mullin potwierdził incydent, stwierdzając, że "piloci Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych sprawili, że lądowanie na jednym silniku wydawało się rutynowe".

"Żadnej paniki, tylko czysty profesjonalizm. Po wylądowaniu piloci powiedzieli mi, że to był dla nich pierwszy raz! Nie moglibyśmy trafić w lepsze ręce" - napisał amerykański sekretarz na platformie X.

Lotnisko w oświadczeniu dla CBS News przekazało, że "samolot bezpiecznie wylądował, został sprawdzony przez personel straży pożarnej i ratowniczej zarządu portu, a następnie zjechał z pasa startowego".

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Według CBS News Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA w zeszłym roku zwrócił uwagę, że samolot Straży Wybrzeża ma "22 lata i boryka się z problemami". Na 2025 rok zakładano przesunięcie około 50 mln dolarów z budżetu na sfinansowanie nowej floty. W październiku tego roku poproszono jednak o zwiększenie tej kwoty do 200 milionów.

Pierwszy nowy samolot Gulfstream G700 został dostarczony służbom w styczniu bieżącego roku. Jak podaje amerykańska stacja, nie wiadomo, dlaczego nie został wykorzystany podczas ostatniej podróży sekretarza Mullina.

Źródło: CBS News



