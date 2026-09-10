Kłopoty republikanów, sąd zdecydował. "Cios dla Donalda Trumpa"

Maria Literacka

Maria Literacka

Amerykański Sąd Najwyższy uniemożliwił stanowi Missouri zastosowanie zmienionego podziału okręgów wyborczych do Kongresu, który faworyzowałby republikanów w listopadowych wyborach połówkowych. To cios dla prezydenta Donalda Trumpa i zmniejszenie szans partii na utrzymanie niewielkiej większości w Izbie Reprezentantów - donosi Reuters.

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Donald Trump w garniturze i niebieskim krawacie na konwencji republikanów w Dallas, w tle tłum z flagami USA.
Donald Trump podczas konwencji republikanów w DallasRONALDO SCHEMIDTAFP

W skrócie

  • Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zablokował zastosowanie zmienionego podziału okręgów wyborczych w Missouri, który byłby korzystny dla republikanów w nadchodzących wyborach.
  • Sędziowie przychylili się do pilnego wniosku o zawieszenie orzeczenia sędziego federalnego zezwalającego na użycie nowej mapy okręgów podczas głosowania 3 listopada.
  • Wybory połówkowe w Missouri odbędą się według podziału okręgów z 2022 roku, a przewaga republikanów w Izbie Reprezentantów wynosi obecnie 219 do 214.
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Jak podaje agencja Reutera, sędziowie przychylili się do pilnego wniosku o zawieszenie orzeczenia sędziego federalnego, który zezwolił na stosowanie wyłącznie zmienionych granic okręgów wyborczych podczas głosowania 3 listopada.

Wybory połówkowe w USA. Kłopoty republikanów w stanie Missouri

W 2025 r. republikanie z Missouri przyjęli nową mapę, która likwidowała okręg wyborczy z siedzibą w Kansas City, reprezentowany od dawna przez demokratycznego kongresmana Emanuela Cleavera.

Była to część szerszych działań wspieranych przez Donalda Trumpa, mających na celu zmianę granic okręgów wyborczych w sposób korzystny dla kandydatów z Partii Republikańskiej.

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Krótkie postanowienie Sądu Najwyższego nie było opatrzone podpisem i nie zawierało żadnego uzasadnienia. Reuters zaznacza, że jest to typowe w przypadku rozpatrywania przez sędziów spraw nadzwyczajnych. Żaden z nich nie zgłosił publicznie zdania odrębnego od tej decyzji.

Walka o okręgi wyborcze. Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie mapy w Missouri

Orzeczenie Sądu Najwyższego blokuje decyzję sądu niższej instancji, wydaną przez sędziego federalnego Stephena Clarka. We wtorek stwierdził on, że należy stosować nowy podział okręgów wyborczych.

W następstwie czwartkowej decyzji Sądu Najwyższego przedstawiciele Partii Republikańskiej oświadczyli, że wybory połówkowe odbędą się zgodnie z poprzednim podziałem okręgów wyborczych do Kongresu, przyjętym w 2022 r.

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Wcześniej ostrzegali natomiast, że taka sytuacja zagraża ich zdolności do przeprowadzenia terminowego i zgodnego z prawem głosowania w listopadzie.

Reuters wskazuje, że przewaga republikanów nad demokratami w Izbie Reprezentantów jest niewielka - 219 do 214.

Źródło: Reuters, CBS News

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