Janusz Wojciechowski ma kłopoty. "Nie szanuje głosu oddanego przez 15 państw"

Konkretnie chodzi o sprawę uchylenia części unijnych przepisów dotyczących dywersyfikacji na gruntach rolnych oraz minimalnego udziału nieużytkowych obszarów rolnych. - Ja, jako minister, zobowiązuję się do publicznego zażądania rezygnacji komisarza , ponieważ nie szanuje on głosu oddanego przez 15 państw - zapowiedział rumuński polityk.

Minister podkreślał, że nie powinno dochodzić do takich nieporozumień w napiętej sytuacji międzynarodowej . - My - pięć krajów - jesteśmy dotknięci przez wojnę, którą Rosja toczy przeciwko Ukrainie - wskazywał.

Rumuński minister stawia warunek. Rozmowy "ostatniej szansy"

Do rozmów "ostatniej szansy" ma dojść we wtorek podczas obrad unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. "Rumunia ponownie zwróci się do Komisji o przedstawienie stanowiska w sprawie odstępstw od norm środowiskowych dotyczących płodozmianu (GAEC 7), a także warunku pozostawienia 4 proc. powierzchni gospodarstwa nieuprawianego, tj. ugoru (GAEC 8)" - przekazano w komunikacie rumuńskiego ministerstwa.