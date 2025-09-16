W skrócie Plaża miejska w Nazare została zamknięta po wykryciu skażenia wody ściekami.

Władze miasta podejrzewają możliwość sabotażu i skierowały sprawę do prokuratury.

W efekcie zatrucia w sierpniu hospitalizowano ponad 100 plażowiczów, w tym wiele dzieci.

Jak przekazał w poniedziałek burmistrz Nazare Manuel Sequeira, kilkanaście godzin wcześniej stwierdzono, że na plaży miejskiej doszło do skażenia wody ściekami. Jak dotąd udało się ustalić, że w jednej z położonych w pobliżu plaży studzienek kanalizacyjnych pojawił się - jak to określono - "problem techniczny".

Burmistrz przypomniał, że to popularne kąpielisko już dwukrotnie w tym sezonie wczasowym zamykało plażę z powodu skażenia wody.

W sierpniu urząd miasta Nazare położonego na wybrzeżu Atlantyku złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z dwukrotnym skażeniem plaży w tym popularnym kurorcie. W dokumencie opisano dwa przypadki awarii systemu kanalizacji przy plaży 1 i 13 sierpnia. Doprowadziły one do kilkudniowego zamknięcia kąpieliska.

Portugalia. Skażenie wody przy plaży w Nazare. Burmistrz miasta wzywa prokuraturę

Burmistrz, który wezwał prokuraturę do wszczęcia rzetelnego śledztwa, wyjaśniał wówczas, że awaria kanalizacji została spowodowana prawdopodobnie przez wrzucenie do niej rozmaitych przedmiotów, m.in. ręczników, drutu oraz papieru.

Szczególnie groźne okazało się skażenie przy plaży w Nazare, do którego doszło 1 sierpnia. W następstwie tego zdarzenia do szpitali i ośrodków zdrowia z objawami zatrucia pokarmowego trafiło łącznie 116 plażowiczów, w tym 73 dzieci.

