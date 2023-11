Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłaszając wprowadzenie kontroli stacjonarnych obiecała, że zrobi wszystko, aby były one jak najmniej odczuwalne dla tych, którzy przekraczają codziennie granicę. Tyle, że do dziś rzeczywistość wygląda inaczej. Kierowcy stoją w korkach, a wjazd do Niemiec, szczególnie na środkowym i południowym odcinku polskiej granicy z Niemcami, jest często utrudniony. I niestety wkrótce Niemcy ponownie przedłużą kontrole, co oznaczać będzie wiele problemów, szczególnie w okresie przedświątecznym.