Do zdarzenia doszło w maju 2024 roku . Do sprawy, na łamach "Wall Street Journal" wraca sama Kat Cammack.

Tam, w trakcie badań, okazało się iż jest ona w piątym tygodniu ciąży pozamacicznej, co dla parlamentarzystki oznaczało sytuację zagrożenia życia.

Jak opisuje gazeta, doszło do spięcia pomiędzy lekarzami a republikanką . Ta, w akcie desperacji, zaczęła cytować medykom konkretne przepisy stanowej ustawy. Cammack próbowała też skontaktować się z biurem gubernatora.

Ostatecznie szpital zdecydował o podaniu kobiecie zastrzyku. Republikanka o zajście nie obwinia jednak lekarzy lecz środowiska proaborcyjne , które - w jej opinii - doprowadziły do "nastraszenia" medyków przed podejmowaniem decyzji w tego typu sprawach.

W rok po tych wydarzeniach Kat Cammack wróciła do sprawy w rozmowie z "Wall Street Journal" . Jak podkreśla republikanka, sytuacja utknęła jej w pamięci.

"To było absolutne sianie strachu w najgorszym wydaniu" - oceniła polityk. Jak przyznała, jej słowa i wspomnienia mogą zostać odebrane jednak jako argument przeciwko nowym zapisom prawa aborcyjnego na Florydzie.

"Pewnie pojawią się komentarze w stylu: 'Cóż, dzięki Bogu mamy zabiegi aborcyjne'. I to mimo tego, że to, przez co przeszłam, nie było aborcją" - wskazała Cammack.