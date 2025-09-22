Klienci znanego banku bez dostępu do gotówki. Oburzenie w Niemczech

Aneta Wasilewska

Oprac.: Aneta Wasilewska

Oberbank do końca września zlikwiduje wszystkie swoje bankomaty w Niemczech, pozostawiając klientów bez możliwości wypłacania gotówki w oddziałach. W odpowiedzi na oburzenie mieszkańców, bank wskazuje, że coraz więcej osób wybiera płatności bezgotówkowe.

Oberbank likwiduje wszystkie bankomaty w Niemczech
Oberbank likwiduje wszystkie bankomaty w NiemczechFrankHoemann/SVEN SIMONAFP

Austriacki bank Oberbank zadecydował o demontażu wszystkich swoich bankomatów na terenie niemieckich oddziałów - informuje niemiecki portal Ruhr24.de. Łącznie na terenie Niemiec znajdowało się 46 automatów.

Jak przekazano, wielu klientów mierzy się z decyzją banku od końca lipca. Zgodnie z zapowiedzią Oberbanku do końca września wszystkie bankomaty zostaną zdemontowane.

Zmiany wprowadzone przez Oberbank oburzyły niemieckich klientów. - Jaki jest pożytek z banku, jeśli nie można wypłacić pieniędzy - zastanawia się jeden z klientów, Stefan Reng.

Według doniesień niemieckich mediów jeszcze większe niezadowolenie wzbudził fakt, że klienci nie zostali powiadomieni o zmianach. Dopiero po udaniu się do bankomatów mogli zobaczyć, że już zostały zdemontowane. Jedyne co zastawali na miejscu to kartki z napisami "bankomat wycofany i zdemontowany".

Oberbank likwiduje bankomaty w Niemczech. Rzecznik wyjaśnia

Rzecznik banku w rozmowie z mediami wyjaśnił, że firma decyduje się na zmiany i zamierza w przyszłości stawiać na usługi cyfrowe. "W ten sposób reagujemy na zmienione zachowania klientów" - przekazywał.

Zaznaczał, że w ostatnim czasie coraz mniej osób decyduje się na wypłaty gotówki, wybierając płatności kartą.

    Oberbank zachęca swoich klientów, którzy chcą wypłacić gotówkę, by robili to w sklepach czy na stacjach benzynowych, które oferują takie usługi. Niemieckie media zwracają jednak uwagę, że zaproponowane przez bank rozwiązanie ma wady - w sklepach często, by wypłacić gotówkę należy zrobić zakupy, a także w niewielu miejscach można zdobyć więcej niż 200 euro.

    Kolejna taka decyzja w Niemczech. "Wysokie koszty utrzymania"

    Na podobne rozwiązanie zdecydował się niedawno niemiecki bank DKB - do 30 lipca wyłączone zostały wszystkie bankomaty. Klienci od tego czasu wypłacać gotówkę mogą jedynie w bankomatach partnerskich bądź w niektórych sklepach.

    Rzecznik Deutsche Kreditbank DKB Hauke Kramma wskazywał, że decyzja, tak samo jak w przypadku Oberbanku, motywowana jest zachowaniem klientów. - Wysokie koszty utrzymania i spadek korzystania z bankomatów skłoniły nas do inwestowania w rozwój oferty cyfrowej - przekazał.

