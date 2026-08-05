Klęska żywiołowa w Indiach, woda przykryła region. Mnóstwo ofiar

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Powodzie i osuwiska wywołane deszczami monsunowymi pozbawiły życia ponad 100 osób w całych Indiach. Oficjalne dane obejmują okres od lipca. Z kolei tysiące mieszkańców musiały opuścić swoje zalane domy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Mężczyźni w pomarańczowej łodzi ratunkowej płyną przez zalaną ulicę w Indiach, w tle budynki i drzewa w wodzie.
Powódź w Indiach zbiera śmiertelne żniwo, służby ewakuują mieszkańcówBIJU BOROAFP

W skrócie

  • W wyniku powodzi i osuwisk wywołanych deszczami monsunowymi w Indiach od lipca zginęło ponad 100 osób, a tysiące opuściło zalane domy.
  • Stan Assam został szczególnie mocno dotknięty przez monsuny, powodując śmierć co najmniej 87 osób i zalanie znacznych obszarów, a władze apelują o pomoc finansową.
  • Silne deszcze monsunowe nawiedziły także Sri Lankę, powodując powodzie, osuwiska i zmuszając około 12 000 osób do ewakuacji, przy ośmiu ofiarach śmiertelnych odnotowanych od poniedziałku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Monsuny o tej porze roku są normalnym zjawiskiem w południowej Azji.

Naukowcy twierdzą jednak, że zmiany klimatu sprawiają, iż zjawisko to staje się bardziej nieprzewidywalne, chaotyczne i śmiercionośne w całym regionie.

Indie. Ulewne deszcze zabiły dziesiątki osób w Assam, władze apelują o pomoc

Północno-wschodni stan Assam w Indiach jest jednym z najbardziej dotkniętych corocznymi deszczami. Zginęło co najmniej 87 osób - przekazał premier stanowego parlamentu Himanta Biswa Sarma.

Władze stanowe zaapelowały o wsparcie finansowe od społeczeństwa. "Tragedie, jakich te obszary doświadczyły, są nieporównywalne z niczym, co miało wcześniej miejsce" - napisał Sarma na X.

"Straty materialne można naprawić, ale żadne odszkodowanie nie zastąpi bliskiej osoby" - dodał.

Zobacz również:

Polska zmaga się z falą upałów
Polska

Polska dusi się w upale. Eksperci nie mają złudzeń: To dopiero początek

Anna Nicz
Anna Nicz

W dystrykcie Sivasagar zginęło 47 osób, a duża część obszaru znajduje się wciąż pod wodą. Zdjęcia wykonane przez reporterów AFP pokazują mieszkańców korzystających z tratw i pontonów, aby dotrzeć do wyżej położonych terenów.

Trudna sytuacja po monsunowych deszczach w całym kraju

W południowym indyjskim stanie Kerala co najmniej 15 osób zginęło, a siedem kolejnych zaginęło w wyniku ulewnych deszczy trwających kilka dni.

W stanie utworzono ponad 300 obozów pomocy humanitarnej, w których schronienie znalazło ponad 10 tys. osób po tym, jak deszcze wywołały osuwiska, a wezbrane rzeki wystąpiły z brzegów.

Według doniesień publicznego nadawcy publicznego, na terenie Dżammu i Kaszmiru w Himalajach, co najmniej 31 osób zginęło w wyniku kilku krótkotrwałych, niezwykle intensywnych opadów deszczu.

Zobacz również:

Lawina porwała 10 wspinaczy na górze Broad Peak w Karakorum
Świat

Lawina porwała ekspedycję, wśród zaginionych rekordzista. Tragedia w Azji

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Uderzenia piorunów, częste w czasie monsunów, zabiły co najmniej 22 osoby we wschodnich stanach Bihar i Jharkhand od wtorku, poinformowały lokalne władze ds. reagowania kryzysowego.

Z kolei jak przekazali w środę urzędnicy, wśród ofiar śmiertelnych, głównie rolników pracujących na polach ryżowych i wypasających bydło, było czworo dzieci.

Monsuny uderzyły również w Sri Lankę

Sąsiednia Sri Lanka również doświadczyła niezwykle ulewnych deszczy monsunowych, które spowodowały gwałtowne powodzie i osuwiska błotne, pochłaniając od poniedziałku życie co najmniej ośmiu osób - podaje tamtejsze Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Około 12 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia zalanych domów w regionie centralnym.

W tym samym czasie wschodnie regiony kraju zmagały się z dotkliwą suszą, a władze musiały transportować wodę pitną dla mieszkańców w cysternach.

Rząd poinformował w zeszłym miesiącu, że przyczyną gwałtownych zjawisk pogodowych było tegoroczne zjawisko El Niño, które podnosi temperaturę powierzchni w centralnej i wschodniej części Oceanu Spokojnego.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Ulewne deszcze dotknęły Chile. Stan wyjątkowy w dwóch regionach
Świat

"Nienormalne i ekstremalne". Są ofiary w Chile, ogłoszono stan wyjątkowy

Maria Literacka
Maria Literacka


"Wydarzenia": Fala ciepła zalała Polskę. W alertach połowa kraju świeci się na czerwonoPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze