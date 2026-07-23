W skrócie Rosyjski samolot wojskowy rozbił się w obwodzie moskiewskim podczas lotu treningowego, pilot katapultował się, a maszyna spadła na niezamieszkany teren.

Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło wypadek, informując, że wstępną przyczyną była usterka techniczna sprzętu lotniczego; pilotowi nie zagraża niebezpieczeństwo.

Według doniesień medialnych rozbił się myśliwiec Su-57, a Komitet Śledczy rozpoczął postępowanie mające ustalić przebieg i przyczyny katastrofy.

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Pierwsze informacje o katastrofie pojawiły się w rosyjskich mediach społecznościowych. Opublikowane fotografie przedstawiają pożar na polu oraz unoszące się nad miejscem zdarzenia kłęby dymu.

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Na jednym ze zdjęć widoczny jest także biały spadochron.

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Do wypadku miało dojść w rejonie Zwienigorodu, między dzielnicą Szichowo a miejscowością Lucino. Według relacji świadków maszyna leciała na niewielkiej wysokości, a następnie runęła na ziemię.

Rosyjski samolot rozbił się pod Moskwą. Media: To myśliwiec Su-57

Katastrofę potwierdziło Ministerstwo Obrony Rosji. Resort przekazał, że samolot szkolno-bojowy spadł podczas startu w rejonie odincowskim. Maszyna nie przewoziła amunicji, a na ziemi nie odnotowano ofiar ani zniszczeń.

- Wstępną przyczyną wypadku jest usterka techniczna sprzętu lotniczego - przekazało rosyjskie ministerstwo, cytowane przez "Kommiersanta".

Pilot zdołał się katapultować. Według rosyjskiego resortu obrony jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Samolot spadł na niezamieszkanym obszarze.

Resort obrony w komunikacie nie podał modelu rozbitej maszyny. Źródło "Kommiersanta" poinformowało jednak, że chodziło o najnowszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy Su-57. Taką samą informację podały powiązane z rosyjskimi służbami kanały na Telegramie oraz ukraińskie media.

Śledztwo po katastrofie Su-57 w Rosji

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie dotyczące możliwego naruszenia zasad wykonywania lotów lub przygotowywania się do nich. Śledczy mają ustalić dokładny przebieg wypadku oraz zweryfikować informacje o awarii technicznej.

Su-57 jest rosyjskim myśliwcem wielozadaniowym piątej generacji, skonstruowanym jako następca samolotów Su-27. Maszyny tego typu oficjalnie weszły do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w 2020 roku.

Nie wiadomo na razie, jakie dokładnie uszkodzenie doprowadziło do katastrofy ani czy rozbita maszyna należała do jednostki wojskowej, czy była wykorzystywana przez producenta do lotów testowych.

Źródło: TASS, Telegram, "Kommiersant"





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