Kłęby dymu pod Moskwą. Rosjanie stracili najnowszy myśliwiec

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Rosyjski samolot wojskowy rozbił się w czwartek w obwodzie moskiewskim. Maszyna wykonywała lot treningowy i spadła na niezamieszkanym terenie. Pilot zdołał się katapultować. Według rosyjskich i ukraińskich mediów był to Su-57 - jeden z najnowocześniejszych myśliwców znajdujących się na wyposażeniu rosyjskiej armii.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Miejsce katastrofy rosyjskiego myśliwca pod Moskwą, widać gęste czarne kłęby dymu
Katastrofa myśliwca pod MoskwąSVTV NEWS, sotaproject/ Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjski samolot wojskowy rozbił się w obwodzie moskiewskim podczas lotu treningowego, pilot katapultował się, a maszyna spadła na niezamieszkany teren.
  • Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło wypadek, informując, że wstępną przyczyną była usterka techniczna sprzętu lotniczego; pilotowi nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Według doniesień medialnych rozbił się myśliwiec Su-57, a Komitet Śledczy rozpoczął postępowanie mające ustalić przebieg i przyczyny katastrofy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Pierwsze informacje o katastrofie pojawiły się w rosyjskich mediach społecznościowych. Opublikowane fotografie przedstawiają pożar na polu oraz unoszące się nad miejscem zdarzenia kłęby dymu.

Na jednym ze zdjęć widoczny jest także biały spadochron.

Do wypadku miało dojść w rejonie Zwienigorodu, między dzielnicą Szichowo a miejscowością Lucino. Według relacji świadków maszyna leciała na niewielkiej wysokości, a następnie runęła na ziemię.

Rosyjski samolot rozbił się pod Moskwą. Media: To myśliwiec Su-57

Katastrofę potwierdziło Ministerstwo Obrony Rosji. Resort przekazał, że samolot szkolno-bojowy spadł podczas startu w rejonie odincowskim. Maszyna nie przewoziła amunicji, a na ziemi nie odnotowano ofiar ani zniszczeń.

- Wstępną przyczyną wypadku jest usterka techniczna sprzętu lotniczego - przekazało rosyjskie ministerstwo, cytowane przez "Kommiersanta".

Pilot zdołał się katapultować. Według rosyjskiego resortu obrony jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Samolot spadł na niezamieszkanym obszarze.

Zobacz również:

Bombowiec Tu-22M3 (zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Rosyjski bombowiec rozbił się na Syberii. Są nagrania

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Resort obrony w komunikacie nie podał modelu rozbitej maszyny. Źródło "Kommiersanta" poinformowało jednak, że chodziło o najnowszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy Su-57. Taką samą informację podały powiązane z rosyjskimi służbami kanały na Telegramie oraz ukraińskie media.

Śledztwo po katastrofie Su-57 w Rosji

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie dotyczące możliwego naruszenia zasad wykonywania lotów lub przygotowywania się do nich. Śledczy mają ustalić dokładny przebieg wypadku oraz zweryfikować informacje o awarii technicznej.

Su-57 jest rosyjskim myśliwcem wielozadaniowym piątej generacji, skonstruowanym jako następca samolotów Su-27. Maszyny tego typu oficjalnie weszły do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w 2020 roku.

Nie wiadomo na razie, jakie dokładnie uszkodzenie doprowadziło do katastrofy ani czy rozbita maszyna należała do jednostki wojskowej, czy była wykorzystywana przez producenta do lotów testowych.

Źródło: TASS, Telegram, "Kommiersant"

Zobacz również:

Katastrofa samolotu w Rosji. Zginęły trzy osoby
Świat

Kadeci i instruktor zginęli na miejscu. Katastrofa lotnicza w Rosji

Dawid Kryska
Dawid Kryska


"Gość Wydarzeń". Bogucki nowym kandydatem na premiera? "Nic się nie zmieniło"Polsat News

Najnowsze