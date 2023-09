Propagandowy białoruski film "Na drugim brzegu", mający rzekomo przedstawiać historię Białorusinów w przedwojennej Polsce, nie odniósł takiego sukcesu, jakiego spodziewali się jego twórcy. Na seans średnio przychodzi około pięciu osób. Reżim w Mińsku postanowił więc działać. By "superprodukcję" obejrzało jak najwięcej osób, postanowiono, że film będzie wyświetlany w kinach "we wszystkich agromiastach, wiejskich szkołach i domach kultury oraz scentralizowanej sieci bibliotek" co najmniej do końca roku.