Podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki powiedział m.in., że niebo nad Polską zostało celowo pogwałcone przez Rosję. Dodał, że po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. - Wiemy, że to nie była pomyłka - stwierdził.

Odniósł się też do rosyjskich sugestii, że drony w Polsce mogły nie należeć do Rosji, albo że znalazły się tam w wyniku awarii.

Bosacki pokazał zdjęcie przedstawiające rosyjskie drony. - Na częściach dronów były rosyjskie znaki, kłamstwa Rosji są neo-Orwellowskie - mówił.

- My w regionie pamiętamy podobną retorykę rosyjskich dyplomatów, gdy Rosja, wówczas sowiecka, zaatakowała Czechosłowację w 1968 roku, Węgry w 1956 roku lub Polskę wspólnie z nazistowskimi Niemcami we wrześniu 1939 roku - powiedział wiceminister.

Drony nad Polską. Marcin Bosacki: Wiemy, że to nie była pomyłka

Bosacki zaczął swoje przemówienie od cytatu z zeszłorocznej wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa na Radzie Bezpieczeństwa ONZ: "handlarze śmiercią nie przejmują się faktem, że ich broń metodycznie, celowo i rozmyślnie atakuje cele cywilne".

- Tak mówił Siergiej Ławrow (...). Władze rosyjskie niejednokrotnie już oskarżały wszystkich innych, w tym Ukrainę, jej sojuszników za to, że angażują się, przeprowadzają ataki terrorystyczne, że wykorzystują drony i uderzają nimi w infrastrukturę nie tylko wojskową, ale prawda jest zupełnie odwrotna. W rzeczy samej to Rosja wykorzystuje właśnie taką broń przeciwko ludności cywilnej - podkreślił Bosacki.

- Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, dosłownie dwa dni temu, jeszcze raz pokazały, że każde oskarżenia padające ze strony Rosji ostatecznie okazują się przyznaniem się do winy czy wyznaniem - przekonywał wiceminister.

Artykuł jest aktualizowany.

