Kirgistan-Tadżykistan. Starcia na granicy. Siły wykorzystują ciężki sprzęt

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

W piątek doszło do kolejnych starć na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu. Obie strony konfliktu oskarżają się wzajemnie o wykorzystanie ciężkiego uzbrojenia. Według kirgiskiego ministerstwa spraw zagranicznych szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali, by doprowadzić do złagodzenia konfliktu, który na nowo rozgorzał przed kilkoma dniami.

Zdjęcie Tadżykistan oskarża Kirgistan o użycie ciężkiego sprzętu / VYACHESLAV OSELEDKO / AFP