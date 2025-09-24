W skrócie Donald Trump ostro skrytykował powrót programu Jimmy'ego Kimmela na antenę stacji ABC po przerwie spowodowanej kontrowersyjnymi komentarzami prezentera.

Jimmy Kimmel w nowym odcinku podkreślił, że nie chciał bagatelizować morderstwa Charliego Kirka ani obwiniać żadnej konkretnej grupy.

Trump zarzucił Kimmelowi i ABC propagowanie "bzdur demokratów" oraz zapowiedział możliwe dalsze działania przeciwko stacji.

Wtorkowy program Kimmela przywrócony po kilkudniowej przerwie rozpoczął się od poważnego przemówienia prowadzącego.

- Nigdy nie było moim zamiarem bagatelizowanie morderstwa młodego człowieka. Nie uważam, żeby było w tym coś zabawnego - powiedział Kimmel do widzów, z głosem pełnym emocji.

- Nie było też moim zamiarem obwinianie jakiejkolwiek konkretnej grupy za działania osoby, która najwyraźniej była głęboko zaburzona psychicznie - było to wręcz przeciwieństwem tego, co chciałem powiedzieć - dodał.

Przed emisją programu Kimmela we wtorek Trump napisał na swojej platformie Social Truth, że "nie może uwierzyć", iż ABC przywróciła Kimmelowi jego program, i zasugerował podjęcie dalszych działań przeciwko stacji.

"ABC poinformowała Biały Dom, że jego program został zdjęty z anteny! Od tamtej pory coś się wydarzyło, ponieważ jego widownia zniknęła, a jego 'talent' nigdy nie istniał. Dlaczego mieliby chcieć przywrócić kogoś, kto radzi sobie tak słabo, nie jest zabawny i naraża stację na niebezpieczeństwo, emitując w 99 proc. bzdury demokratów" - napisał prezydent USA.

Trump dodał, że prawdopodobnie skonfrontuje się z ABC w tej sprawie. "Ostatnim razem, gdy się z nimi zmierzyłem, dali mi 16 milionów dolarów. Tym razem zapowiada się jeszcze bardziej lukratywnie. Prawdziwa banda nieudaczników! Niech Jimmy Kimmel gnije w swoich kiepskich wynikach oglądalności" - grzmiał amerykański przywódca.

Program "Jimmy Kimmel Live!" zdjęty z anteny. W tle śmierć prawicowego aktywisty

Disney, właściciel telewizji ABC, która emituje program "Jimmy Kimmel Live!", wstrzymała produkcję programu w ubiegłą środę, dwa dni po tym, jak Kimmel powiedział w swoim monologu otwierającym, że zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa desperacko starają się przedstawić oskarżonego o zabójstwo Charliego Kirka "jako kogoś innego niż jednego z nich" i oskarżył ich o próbę "zbicia na tym kapitału politycznego".

- Wielu ludzi w Maga-landzie (zwolenników ruchu MAGA - red.) ciężko pracuje, aby wykorzystać morderstwo Charliego Kirka - dodał. Kimmel zarzucił również wiceprezydentowi USA, J.D. Vance'owi, że Biały Dom bez dowodów obwinia lewicowe środowiska za śmierć Kirka.

Kimmel sięgnął również po nagranie, na którym Trump przechodzi od pytania o to, jak wpłynęła na niego śmierć Kirka, do chwalenia się nową salą balową, którą buduje w Białym Domu. Materiał wideo wywołał śmiech wśród publiczności w studiu. Po wyświetleniu filmu prowadzący stwierdził, że "dorosły nie przeżywa w ten sposób żałoby po śmierci przyjaciela". - Czterolatek opłakuje złotą rybkę - dodał.

Charlie Kirk nie żyje. Zwolennik Trumpa zastrzelony

Charlie Kirk, 31-letnie skrajnie prawicowy aktywista, zginął w środę 10 września od postrzelenia w szyję podczas wydarzenia organizowanego na Utah Valley University. Dwa dni po śmierci Kirka Trump poinformował o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo. Jak podała agencja Reutera, to 22-letni Tyler Robinson.

Prezydent USA dodał, że podejrzanego "wydał ktoś z jego otoczenia".

