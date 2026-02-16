W skrócie W Pjongjangu ukończono budowę osiedla dla rodzin żołnierzy poległych w wojnie na Ukrainie. W ceremonii jej otwarcia wziął udział Kim Dzong Un.

Według wypowiedzi Kim Dzong Una, nowa dzielnica ma być symbolem poświęcenia poległych i wsparciem dla ich rodzin.

Korea Północna wysłała w 2024 roku około 14 tys. żołnierzy do Rosji, z czego co najmniej 6 tys. poległo na Ukrainie.

W przemówieniu Kim powiedział, że nowa dzielnica symbolizuje "ducha i poświęcenie" poległych żołnierzy, dodając, że domy mają pozwolić pogrążonym w żałobie rodzinom "być dumnymi ze swoich synów i mężów i żyć szczęśliwie".

- Nowe osiedle zostało zbudowane dzięki żarliwemu pragnieniu naszej ojczyzny, by jej doskonali synowie, którzy bronili najświętszych rzeczy poświęcając to, co mieli najcenniejszego - żyli wiecznie - stwierdził Kim.

- Przed śmiercią, heroiczni męczennicy z pewnością wyobrażali sobie, że ich drogie rodzinny żyją w prosperującym jak nigdy wcześniej kraju - dodał. Jak zaznaczył, osobiście naciskał, by budowa osiedla została ukończona dzień wcześniej, w nadziei, że "przyniesie to niewielkie pocieszenie rodzinom zmarłych".

W ceremonii, oprócz Kima i rodzin poległych żołnierzy, brała udział również Ju Ae - nastoletnia córka przywódcy Korei Północnej, która według analityków postrzegana jest jako następczyni Kim Dzong Una.

Korea Północna wspiera Rosję. Wysłano tysiące żołnierzy

Korea Północna od początku wspiera Rosję w wojnie na Ukrainie. Dopiero jednak w 2024 Pjongjang podpisał z Moskwą pakt o wzajemnej obronie.

Na jego mocy, w samym 2024 roku Kora Północna wysłała do Rosji około 14 tys. żołnierzy, by walczyli oni na froncie w Ukrainie. Według szacunków wywiadów Korei Południowej, Ukrainy i państw zachodnich w walkach zginęło co najmniej 6 tys. Koreańczyków z Północy.

Otwarcie osiedla dla rodzin żołnierzy poległych na Ukrainie jest kolejnym upamiętnieniem Koreańczyków walczących u boku Rosjan. Niedawno w Pjongjangu odsłonięto pomnik przedstawiający północnokoreańskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach na Ukrainie.

