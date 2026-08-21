W skrócie Południowokoreańskie Połączone Szefy Sztabów poinformowały o wystrzeleniu przez Koreę Północną około 12 krótkodystansowych rakiet balistycznych w kierunku Morza Japońskiego.

Wystrzelenie rakiet miało miejsce kilka godzin po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa planu osobistego spotkania z Kim Dzong Unem jeszcze w tym roku.

Siostra północnokoreańskiego przywódcy, Kim Jo Dzong, podkreśliła, że nie jest jej znany żaden ostatni kontakt pomiędzy Kimem a Trumpem.

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JCS poinformowały, że wykryły ok. 12 krótkodystansowych rakiet balistycznych wystrzelonych ze stolicy Korei Północnej. Działania Pjongjangu odnotowano w czwartek o godz. 17. (10 czasu polskiego).

Pociski kierowały się w stronę Morza Japońskiego. Południowokoreańskie wojsko, które odbywało w tym czasie ćwiczenia z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych przekazało, że wspólnie z USA przeprowadzana jest analiza zdarzenia.

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JCS zapewniły, że monitorują sytuację. Zadecydowały też o zwiększeniu nadzoru i poziomu czujności na wypadek startów kolejnych rakiet. Służby wojskowe mają utrzymywać pełną gotowość.

Południowokoreańska armia powiadomiła też, że dzieli się na bieżąco raportami z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii.

Warto odnotować, że północnokoreańskie pociski zostały wystrzelone zaledwie kilka godzin po tym, jak Donald Trump ogłosił, że jeszcze w tym roku spotka się z tamtejszym liderem Kim Dzong Unem.

Spotkanie Donald Trump-Kim Dzong Un jeszcze w tym roku? Siostra dyktatora komentuje

- Ma 57 bardzo potężnych głowic nuklearnych. Nigdy nie powinniśmy do tego dopuścić… Gdybym był prezydentem, nie pozwoliłbym na to. Ale do tego doszło - mówił podczas środowej rozmowy z dziennikarzami prezydent USA.

Trump stwierdził następnie, że "bardzo dobrze dogaduje się" z Kim Dzong Unem. - Znam Kim Dzong Una bardzo dobrze i wiem, że wszystko z nim będzie w porządku - zapewnił.

Spotkanie ma podobno odbyć się jeszcze w tym roku. Według "The Wall Street Journal" ma do niego dojść przy okazji szczytu APEC w Chinach.

Co ciekawe, Kim Jo Dzong - siostra północnokoreańskiego dyktatora pełniąca funkcję szefowej Departamentu Propagandy i Agitacji - wskazała w oświadczeniu dla państwowych mediów, że nic jej nie wiadomo o jakimkolwiek kontakcie Kima i Trumpa w ostatnim czasie.

Źródło: Yonhap



