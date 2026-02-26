Kim: Moglibyśmy się dogadywać z USA. Stawia jednak warunek

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zadeklarował, że jego kraj może "dobrze się dogadywać" z USA. Warunkiem ma być jednak uznanie statusu nuklearnego państwa i "wycofanie wrogiej polityki". Korea Północna w ostatnim czasie mocno zacieśniła relacje z Chinami i Rosją, m.in. wysyłając żołnierzy na wojnę w Ukrainie.

Kim Dzong Un wygłaszający przemówienie na tle flagi Korei Północnej oraz budynków ozdobionych państwowymi emblematami, ubrany w ciemny płaszcz i czapkę futrzaną, stojący przy mównicy z mikrofonami.
Korea Północna. Kim Dzong Un: Moglibyśmy się dogadywać z USASTR / KCNA VIA KNSAFP

W skrócie

  • Kim Dzong Un oświadczył, że jeśli Waszyngton uszanuje status nuklearny Korei Północnej i wycofa wrogą politykę, możliwa jest dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
  • Podczas parady wojskowej lider Korei Północnej podkreślił brak zainteresowania relacjami z Koreą Południową i określił ją jako wrogie państwo.
  • Agencja AFP wskazała na sygnały gotowości Kima do negocjacji z Donaldem Trumpem, jednak Pjongjang warunkuje je wykluczeniem tematu denuklearyzacji.
- Jeśli Waszyngton uszanuje obecny status nuklearny naszego kraju, zapisany w konstytucji, i wycofa swoją wrogą politykę, nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy dobrze dogadywać się ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, cytowany przez oficjalną agencję prasową KCNA.

W tym samym wystąpieniu przywódca przyjął jednak bezkompromisową postawę wobec południowego sąsiada. Zaznaczył, że Pjongjang nie ma "absolutnie żadnych interesów" w relacjach z Seulem i trwale wykluczy go z "kategorii rodaków".

Korea Północna. Kim Dzong Un: Moglibyśmy się dobrze dogadywać z USA

- Dopóki Korea Południowa nie może uciec od geopolitycznych uwarunkowań posiadania z nami granicy, jedynym sposobem na bezpieczne życie jest porzucenie wszystkiego, co z nami związane i pozostawienie nas w spokoju - ostrzegł Kim.

Słowa te padły w środę podczas "wielkiej" parady wojskowej zamykającej zjazd Partii Pracy - wydarzenia wyznaczającego kierunki polityki państwa na kolejne pięć lat.

    Północnokoreański przywódca, jak ocenia agencja AFP, demonstruje pewność siebie, wynikającą z zacieśnienia sojuszy z Moskwą i Pekinem. W paradzie wzięły udział jednostki wojskowe walczące na Ukrainie, co podkreśla nowy status Pjongjangu.

    Kim chce negocjować z Trumpem? Możliwe spotkanie obu przywódców

    Agencja AFP ocenia, że słowa Kima sygnalizują chęć bezpośrednich negocjacji z administracją prezydenta Donalda Trumpa, całkowicie ignorując prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga, który mimo napięć zabiegał o pokojowe współistnienie i oferował pomoc, co Kim określił mianem "zwodniczych" działań.

    W mediach narastają także spekulacje o możliwym spotkaniu obu przywódców w Chinach jeszcze w tym roku. Pjongjang jednak ma stawiać twardy warunek: rozmowy nie mogą dotyczyć denuklearyzacji.

    Relacje na Półwyspie Koreańskim pozostają napięte. W 2024 r. Pjongjang zmienił konstytucję, definiując Koreę Płd. jako "wrogie państwo". Północ zacieśniła sojusz z Rosją, wysyłając tysiące żołnierzy na wojnę z Ukrainą.

    W przeszłości szczyty z udziałem Trumpa i Kima, m.in. w Hanoi w 2019 r., kończyły się fiaskiem z powodu braku porozumienia w kwestii zniesienia sankcji.

