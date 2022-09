Giorgia Meloni najprawdopodobniej zostanie pierwszą kobieta na stanowisku premiera Włoch w historii tego kraju.

Media na całym świecie spekulują, że to właśnie liderka partii Bracia Włosi ma największe szanse, aby zostać powołaną do tej roli po wyraźnym zwycięstwie bloku centroprawicy w niedzielnych wyborach parlamentarnych (41-45 proc. głosów) .

Kim jest Giorgia Meloni, o której mówi teraz cała Europa? Oto wszystko, co musicie wiedzieć o charyzmatycznej, 45-letniej blondynce, której gratulacje wraz z dużą częścią europejskiej prawicy na Twitterze złożyć zdążyli już m.in. premier Mateusz Morawiecki i Beata Szydło .

Reklama

Cząstkowe wyniki włoskich wyborów. Bracia Włosi z wyraźną przewagą

Partia Bracia Włosi według sondaży exit poll uzyskała od 22 do 26 proc. głosów we Włoszech, co oznacza wyraźną przewagę nad drugą w rankingu centrolewicową Partią Demokratyczną (17-21 proc.). Narodowo-konserwatywne ugrupowanie, którego liderką jest Giorgia Meloni, pozostawiło konkurencję w tyle.

Na trzeciej pozycji znalazł się Ruch Pięciu Gwiazd z szacunkowym wynikiem od 15 do 16 procent głosów, a kolejni byli sojusznicy Braci Włochów: Liga Matteo Salviniego i Forza Italia Silvio Berlusconiego z wynikami na poziomie około 8 procent.

O sukcesie nie można mówić w przypadku partii Obywatelskie Zaangażowanie, która pod przewodnictwem Luigi Di Maio zdobyła jedyne 0,7 procent głosów, co oznacza, że nie wejdzie do parlamentu.

Giorgia Meloni nową premier Włoch? Decyzja zapadnie po szczycie

Antonio Tajani oznajmił niedawno, że oficjalny kandydat włoskiej centroprawicy na premiera zostanie wyznaczony po szczycie przywódców bloku, czyli Giorgii Meloni z Braci Włochów, Matteo Salviniego z Ligi i Silvio Berlusconiego z Forza Italia. Ostateczne słowo należy oczywiście do prezydenta Republiki.

Chociaż więc nic nie jest jeszcze przesądzone, europejskie media już teraz zdają się mieć pewność, kto ma największe szanse na tę posadę. Po sukcesie Braci Włochów większość dziennikarzy typuje Giorgię Meloni, która przed wyborami we Włoszech sama powtarzała, że lider zwycięskiego ugrupowania powinien być kandydatem na szefa rządu.

Liderka Braci Włochów cieszy się z sukcesu, jednak jest rozgoryczona małą frekwencją na poziomie 64 proc. Zaznacza, że bardzo ważne jest przywrócenie zaufania obywateli do instytucji.

Wyzwaniem jest to, by przywrócić wiarę w instytucje. Zbyt wielu Włochów wciąż nie chce im ufać. Trzeba odbudować relacje między państwem a obywatelami, którzy nie są poddanymi - uważa Giorgia Meloni.

"Jeśli zostaniemy wezwani do rządzenia krajem, będziemy to robić dla wszystkich, by zjednoczyć naród, podnosząc to, co łączy, a nie to, co dzieli" - obiecała swoim wyborcom Giorgia Meloni, a CNN już teraz twierdzi, że Włochami pokieruje najbardziej prawicowy rząd od czasów Benito Mussoliniego.

Kim jest Giorgia Meloni? Przyszła premier Włoch wzbudza kontrowersje

Giorgia Meloni urodziła się 15 stycznia 1977 roku w Rzymie, co oznacza, że ma 45 lat. Piękna blondynka, która dzieciństwo spędziła w Garbatelli, od lat nastoletnich wzbudzała kontrowersje.

Przewodnicząca partii Bracia Włosi w wieku 15 lat wstąpiła do młodzieżówki Włoskiego Ruchu Społecznego (MSI), a jako 19-latka w wypowiedzi dla francuskiej telewizji określiła faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego mianem "dobrego polityka".

Giorgia Meloni - kariera polityczna

Jako 29-latka Giorgia Meloni została członkinią Izby Deputowanych z listy prawicowego Sojuszu Narodowego, a w latach 2006-2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej niższej izby parlamentu. Od 2008 do 2011 była najmłodszym ministrem do spraw młodzieży w czwartym rządzie Silvio Berlusconiego.

W 2012 roku kobieta odeszła z bloku centroprawicy i założyła całkiem nową partię, którą od 2014 roku znamy pod nazwą - Bracia Włosi, nawiązującą do pierwszych słów włoskiego hymnu. W 2020 roku Giorgia Meloni zaczęła pełnić funkcję przewodniczącej Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Giorgia Meloni - poglądy

Giorgia Meloni, która prywatnie jest żoną polityka, Francesco Lollobrigidy, nieraz dała się poznać jako silna osobowość, obrończyni wartości narodowych i chrześcijańskich.

Podkreśla, że rodzina jest dla niej wartością nadrzędną, a program jej partii jest eurosceptyczny i mocno zakorzeniony w polityce antyimigracyjnej. Co ciekawe, z jej inicjatywy parlament wprowadził obowiązek instalacji w samochodach urządzeń, które zapobiegają pozostawianiu dzieci w fotelikach.

Nie wyraża poparcia dla aborcji, par homoseksualnych i społeczności LGBTQ. Kilka lat temu wywołała głośny skandal, ponieważ dostrzegła rzekomo homoseksualną relację w animowanym filmie dla dzieci "Kraina Lodu II". Prywatnie Giorgia Meloni jest wielką fanką literatury fantastycznej, zwłaszcza powieści "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena.

Zdjęcie Giorgia Meloni podczas wyborów parlamentarnych we Włoszech / GREGORIO BORGIA / East News

Czytaj również:

Wybory we Włoszech. Polscy politycy składają gratulacje, ale nie wszyscy

Włochy budzą się odmienione. Co oznacza wyraźny skręt w prawo?

Zobacz także: