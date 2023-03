Kim Dzong Un znowu straszy. Pokazał nowe głowice

Kim Dzong Un zapowiadał ostatnio, że Korea Północna powinna przygotować się do użycia broni jądrowej "w dowolnym miejscu i czasie" i "zamierza nieustannie dążyć do wzmocnienia sił nuklearnych". I widać, że faktycznie nie ustaje, by tak się stało.

W północnokoreańskim Instytucie Broni Nuklearnej doszło do prezentacji nowych, mniejszych głowic Hwasan-31, na tle których pozował Kim Dzong Un.

Korea Północna: Kim Dzong Un pozował z głowicami Hwasan-31

Oficjalna północnokoreańska centralna agencja informacyjna (KCNA) udostępniła zdjęcia z wydarzenia. Poinformowała jednocześnie, że Kim Dzong Un miał nakazać "wykładnicze" powiększenie arsenału atomowego Korei Północnej.

Wezwał też przemysł zbrojeniowy do zwiększenia produkcji materiałów nuklearnych do pocisków balistycznych, w celu zapewnienia mieszkańcom Korei "spokoju i stabilności". Jak powiedział, wrogiem sił nuklearnych jego kraju nie jest konkretne państwo lub grupa państw, ale "wojna i katastrofa nuklearna".

Zdjęcie Korea Północna chwali się głowicami jądrowymi / KCNA / PAP

Południowokoreańska agencja informacja zareagowała na nowe zdjęcia. "Wyraźną intencją jest pokazanie, że Korea Północne może umieścić takie głowice na wielokrotnych wyrzutniach rakiet lub pociskach manewrujących wymierzonych w Koreę Południową" - podała Yonhap.

Korea Północna ciągle w gotowości

W ostatnim czasie Korea Północna prowadziła testy swoich rakiet. Test balistycznego pocisku dalekiego zasięgu przywódca kraju obserwował wraz z córką.

12 marca odbyła się próba dwóch strategicznych pocisków manewrujących, wystrzelonych z łodzi podwodnej. Dodatkowo między 25 a 27 marca Korea Północna testowała drona, zdolnego do przenoszenia pocisków uzbrojonych w głowice atomowe.

Testy rakiet balistycznych były odpowiedzią Pjongjangu na wspólne ćwiczenia wojsk USA i Japonii.