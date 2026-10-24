W skrócie
- Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybył z wizytą do chińskiego miasta Dandong, gdzie ma zaplanowane spotkanie z premierem Chin Li Qiangiem.
- Polityk dotarł na miejsce drogą lądową przez most na rzece Jalu, który został otwarty w ubiegłym miesiącu po wieloletnich pracach nad drogami dojazdowymi.
- Wizyta północnokoreańskiego przywódcy w Chinach definitywnie ucina pojawiające się w mediach społecznościowych nieprawdziwe informacje o jego rzekomej śmierci.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
O wizycie Kim Dzong Una w Chinach informuje południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powołując się na źródło w rządzie.
Przywódca Korei Północnej miał przyjechać do miasta Dandong znajdującego się na granicy chińsko-koreańskiej.
Chiny. Niezapowiedziana wizyta Kim Dzong Una
Według źródeł Yonhap Kim przybył drogą lądową, przez most na rzece Jalu, która rozgranicza oba kraje. Most łączący miasta Sinuiju w Korei Północnej i Dandong w Chinach został otwarty w ubiegłym miesiącu po latach budowy.
Przeprawa mająca ponad trzy kilometry długości została ukończona w 2014 roku, jednak most pozostawał zamknięty, ponieważ Korea Północna nie zdążyła wybudować dróg dojazdowych po swojej stronie. W końcu we wrześniu udało się zakończyć wszystkie prace i most mógł zacząć funkcjonować.
W Dandong Kim Dzong Un miał spotkać się z premierem Chin Li Qiangiem. Na chwilę obecną nie poinformowano jakie tematy zostały poruszone podczas spotkania.
Kim Dzong Un z wizytą w Chinach
Wizyta Kim Dzong Una w Chinach przypada na przeddzień rocznicy udziału chińskich żołnierzy po stronie Korei Północnej w wojnie koreańskiej, trwającej w latach 1950-1953. Był to wówczas pierwszy raz, gdy chińscy żołnierze walczyli przeciwko siłom ONZ.
Spotkanie z premierem Chin w Dandong jest również ostatecznym potwierdzeniem, że plotka, która w ostatnim czasie pojawiła się w mediach społecznościowych, mówiąca o tym, że Kim Dzong Un nie żyje, była fałszywa, otwiera się w nowym oknie.
Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Kim po wizycie w Dandong wróci do kraju, czy dojdzie również do jego spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ostatni raz obaj przywódcy spotkali się w czerwcu, gdy Xi odwiedził Koreę Północną.
W ostatnim czasie chęć rozmów z Kim Dzong Unem wyrażał również prezydent USA Donald Trump, który w przyszłym miesiącu ma wziąć udział w forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Szenzen w Chinach. Według amerykańskich urządników potencjalne spotkanie Trump z Kimem jeszcze w tym roku wydaje się jednak mało prawdopodobne.