Kim Dzong Un z niezapowiedzianą wizytą. Odwiedził bliskiego sojusznika

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybył z wizytą do chińskiego miasta Dandong, znajdującego się na chińsko-koreańskiej granicy. Na miejscu ma on spotkać się z premierem Chin Li Qiangiem. Poprzednio północnokoreański przywódca odwiedził Chiny we wrześniu ubiegłego roku.

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Kim Dzong Un podczas wizyty w Chinach na tle bramy granicznej po przyjeździe nowym mostem nad rzeką Jalu.
Kim Dzong Un przejechał do Chin nowym mostem łączącym oba kraje Contributor/Getty Images / Florence Lo / Reuters Agencja FORUM

W skrócie

  • Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybył z wizytą do chińskiego miasta Dandong, gdzie ma zaplanowane spotkanie z premierem Chin Li Qiangiem.
  • Polityk dotarł na miejsce drogą lądową przez most na rzece Jalu, który został otwarty w ubiegłym miesiącu po wieloletnich pracach nad drogami dojazdowymi.
  • Wizyta północnokoreańskiego przywódcy w Chinach definitywnie ucina pojawiające się w mediach społecznościowych nieprawdziwe informacje o jego rzekomej śmierci.
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O wizycie Kim Dzong Una w Chinach informuje południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, powołując się na źródło w rządzie.

Przywódca Korei Północnej miał przyjechać do miasta Dandong znajdującego się na granicy chińsko-koreańskiej.

Chiny. Niezapowiedziana wizyta Kim Dzong Una

Według źródeł Yonhap Kim przybył drogą lądową, przez most na rzece Jalu, która rozgranicza oba kraje. Most łączący miasta Sinuiju w Korei Północnej i Dandong w Chinach został otwarty w ubiegłym miesiącu po latach budowy.

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Przeprawa mająca ponad trzy kilometry długości została ukończona w 2014 roku, jednak most pozostawał zamknięty, ponieważ Korea Północna nie zdążyła wybudować dróg dojazdowych po swojej stronie. W końcu we wrześniu udało się zakończyć wszystkie prace i most mógł zacząć funkcjonować.

W Dandong Kim Dzong Un miał spotkać się z premierem Chin Li Qiangiem. Na chwilę obecną nie poinformowano jakie tematy zostały poruszone podczas spotkania.

Kim Dzong Un z wizytą w Chinach

Wizyta Kim Dzong Una w Chinach przypada na przeddzień rocznicy udziału chińskich żołnierzy po stronie Korei Północnej w wojnie koreańskiej, trwającej w latach 1950-1953. Był to wówczas pierwszy raz, gdy chińscy żołnierze walczyli przeciwko siłom ONZ.

Spotkanie z premierem Chin w Dandong jest również ostatecznym potwierdzeniem, że plotka, która w ostatnim czasie pojawiła się w mediach społecznościowych, mówiąca o tym, że Kim Dzong Un nie żyje, była fałszywa, otwiera się w nowym oknie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Kim po wizycie w Dandong wróci do kraju, czy dojdzie również do jego spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ostatni raz obaj przywódcy spotkali się w czerwcu, gdy Xi odwiedził Koreę Północną.

W ostatnim czasie chęć rozmów z Kim Dzong Unem wyrażał również prezydent USA Donald Trump, który w przyszłym miesiącu ma wziąć udział w forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Szenzen w Chinach. Według amerykańskich urządników potencjalne spotkanie Trump z Kimem jeszcze w tym roku wydaje się jednak mało prawdopodobne.

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