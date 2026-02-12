Kim Dzong Un szykuje swoją następczynię. Przygląda się temu wywiad

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Córka Kim Dzong Una odgrywa coraz większą rolę na północnokoreańskiej scenie politycznej, pojawiając się z ojcem podczas oficjalnych wizyt i być może przygotowując się do objęcia władzy w przyszłości. Południowokoreańska Narodowa Agencja Wywiadowcza monitoruje jej aktywność oraz udział w nadchodzących wydarzeniach politycznych.

Mężczyzna w garniturze siedzi za stołem podczas oficjalnego spotkania, w tle inni uczestnicy oraz czerwona zasłona.
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un STR / KCNA VIA KNSAFP

W skrócie

  • Kim Dzong Un podejmuje działania mające na celu ugruntowanie pozycji córki jako potencjalnej następczyni.
  • Południowokoreańska Narodowa Agencja Wywiadowcza obserwuje aktywność córki Kim Dzong Una podczas wydarzeń publicznych i analizuje jej wpływ polityczny.
  • W Korei Północnej trwają przygotowania do posiedzenia Partii Pracy i budowy dużej łodzi podwodnej, jednak szczegóły dotyczące napędu i sprawności jednostki pozostają niejasne.
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zdaje się podejmować kroki w celu ugruntowania pozycji swojej córki jako następczyni. Istnieją oznaki, że ma ona wpływ na kwestie polityczne - przekazali w czwartek południowokoreańscy parlamentarzyści, powołując się na briefing agencji wywiadowczej.

Południowokoreańska Narodowa Agencja Wywiadowcza (NIS) będzie uważnie obserwować, czy córka weźmie udział w nadchodzącym posiedzeniu rządzącej Partii Pracy oraz w jaki sposób zostanie zaprezentowana, w tym - czy otrzyma oficjalny tytuł.

    - W przeszłości NIS opisywała Kim Ju Ae (córkę Kim Dzong Una - red.) jako osobę uczącą się roli następcy, lecz teraz użyto sformułowania, że znajduje się ona na etapie bycia wewnętrznie mianowaną następczynią - poinformował poseł Lee Seong-kweun po zamkniętym spotkaniu z wywiadem.

    Media: Kim Dzong Un szykuje następczynię

    Córka, która prawdopodobnie jest we wczesnym wieku nastoletnim, coraz częściej pojawia się w północnokoreańskich mediach państwowych, towarzysząc ojcu w wizytacjach terenowych, w tym podczas inspekcji projektów zbrojeniowych. To budzi spekulacje analityków, że jest przygotowywana do roli liderki czwartego pokolenia.

    NIS uważa, że rola, jaką przyjęła podczas wydarzeń publicznych, wskazuje na jej udział w kreowaniu polityki oraz że jest ona traktowana jako faktycznie druga najważniejsza osoba w państwie, o czym wspomnieli posłowie.

      Korea Północna ogłosiła, że Partia Pracy zwoła pod koniec lutego inauguracyjne posiedzenie dziewiątego Kongresu, podczas którego - według analityków - zostaną ujawnione główne cele polityczne na nadchodzące lata w dziedzinie gospodarki, spraw zagranicznych i obronności.

      Kim Dzong Un kieruje również pracami nad budową dużej łodzi podwodnej, która prawdopodobnie będzie zdolna do przenoszenia do 10 pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM) i która, biorąc pod uwagę wyporność rzędu 8,7 tys. ton, może być zaprojektowana z napędem atomowym.

      Parlamentarzyści, cytując analizy wywiadu, zaznaczyli jednak, że pozostaje niejasne, czy jednostka faktycznie otrzyma napęd jądrowy i czy będzie sprawna operacyjnie zgodnie z założeniami.

      Źródło: Reuters

