Uroczystość odbyła się w środę i uczestniczył w niej przywódca komunistycznej Korei Północnej Kim Dzong Un , obiecując wzmocnienie marynarki wojennej kolejnymi jednostkami zdolnymi do przenoszenia broni nuklearnej - podała państwowa północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

"Początek nowego rozdziału"

"Ceremonia wodowania okrętu podwodnego zwiastowała początek nowego rozdziału wzmacniania sił morskich KRLD ", a oddaniu nowej jednostki do użytku towarzyszył "deszcz konfetti i uwolnienie balonów, odzwierciedlających ekscytację i radość wszystkich uczestników oglądających historyczny moment o epokowym znaczeniu" - napisano w depeszy.

Północnokoreańska agencja określiła nową jednostkę jako okręt podwodny numer 841. Otrzymał on nazwę "Bohater Kim Kun Ok" na cześć "bohaterskiego oficera dowodzącego z pierwszego pokolenia sił morskich republiki" - wyjaśniła KCNA.

Flota podwodna Korei Północnej

Nie wiadomo również, czy Korea Północna była w stanie zminiaturyzować głowice nuklearne na tyle, by mogły one być przenoszone przez tego rodzaju pociski. Według ekspertów opracowanie mniejszych głowic byłoby najpewniej kluczowym celem reżimu, gdyby zdecydował on się wznowić próby jądrowe.